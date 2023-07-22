Вооружённый взломщик в бронежилете взял в заложники двух чоповцев и участкового в Подмосковье
Вооружённый мужчина в бронежилете проник в дом в подмосковном посёлке "Шервуд"
Вооружённый мужчина в камуфляже и бронежилете проник в частный дом в элитном подмосковном посёлке "Шервуд". По информации Mash, разбитое окно в коттедже чоповцы заметили около восьми утра и вызвали полицию.
Прямо сейчас взять штурмом здание собирается группа быстрого реагирования. Есть предположение, что внутри находится заложник. При этом, согласно сведениям телеграм-канала "112", взломщик держал в заложниках двух сотрудников охранного предприятия и участкового, которые начали самостоятельно осматривать дом. Злодей отвёл их на второй этаж и закрыл в комнате, но им удалось сбежать через окно. Они не пострадали.
А 14 июня на улице Южнобутовской на юго-западе Москвы мужчина ранил супругу с 19-летней дочерью, после чего забаррикадировался в квартире. Агрессор никого не впускал внутрь и угрожал покончить с собой. В результате он упал с балкона и с травмами был госпитализирован.
Shutterstock