Вооружённый взломщик в бронежилете взял в заложники двух чоповцев и участкового в Подмосковье

Вооружённый мужчина в камуфляже и бронежилете проник в частный дом в элитном подмосковном посёлке "Шервуд". По информации Mash, разбитое окно в коттедже чоповцы заметили около восьми утра и вызвали полицию.

Прямо сейчас взять штурмом здание собирается группа быстрого реагирования. Есть предположение, что внутри находится заложник. При этом, согласно сведениям телеграм-канала "112", взломщик держал в заложниках двух сотрудников охранного предприятия и участкового, которые начали самостоятельно осматривать дом. Злодей отвёл их на второй этаж и закрыл в комнате, но им удалось сбежать через окно. Они не пострадали.