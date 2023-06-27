Москвич взял жену в заложники в квартире и угрожает её взорвать гранатой

В одной из многоэтажек в Москве мужчина взял жену в заложники и угрожает её взорвать. Как стало известно SHOT, в экстренные службы злоумышленник позвонил сам.

Мужчина сообщил, что находится в квартире на улице Декабристов вместе с заложницей. По его же словам, в руках граната и он собирается выдернуть чеку. Причины своего поступка он не объяснил. Сейчас к месту ЧП едут специалисты.