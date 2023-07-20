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20 июля, 17:01

Турист арестован за попытку поджечь Мавзолей Ленина коктейлями Молотова

Таганский суд Москвы заключил под стражу мужчину, пытавшегося поджечь мавзолей

<p>Константин Страчуков, пытавшийся поджечь Мавзолей Ленина. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/moscowcourts/1708" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Московские суды общей юрисдикции</a></p>

Константин Страчуков, пытавшийся поджечь Мавзолей Ленина. Обложка © Telegram / Московские суды общей юрисдикции

Таганский районный суд Москвы 20 июля удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу Константина Страчукова, который пытался поджечь Мавзолей Ленина на Красной площади. Об этом сообщила пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

Константин Страчуков под стражей. Фото © Telegram / Московские суды общей юрисдикции

Константин Страчуков под стражей. Фото © Telegram / Московские суды общей юрисдикции

"Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Константин Страчуков пытался поджечь Мавзолей Ленина на Красной площади", сказано в сообщении.

Ранее Лайф рассказывал, как турист из Читы перед своим днём рождения приехал на Красную площадь и бросил бутылку с зажигательной смесью в мавзолей. На него составили протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника ОВД. Позже оказалось, что его уже задерживали в центре Москвы с коктейлями Молотова.

Таролог предрекла поджигателю мавзолея страшную месть от самого Ильича

Таролог предрекла поджигателю мавзолея страшную месть от самого Ильича

Юрий Лысенко
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