Турист арестован за попытку поджечь Мавзолей Ленина коктейлями Молотова

Таганский районный суд Москвы 20 июля удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу Константина Страчукова, который пытался поджечь Мавзолей Ленина на Красной площади. Об этом сообщила пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.