Турист арестован за попытку поджечь Мавзолей Ленина коктейлями Молотова
Таганский суд Москвы заключил под стражу мужчину, пытавшегося поджечь мавзолей
Константин Страчуков, пытавшийся поджечь Мавзолей Ленина. Обложка © Telegram / Московские суды общей юрисдикции
Таганский районный суд Москвы 20 июля удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу Константина Страчукова, который пытался поджечь Мавзолей Ленина на Красной площади. Об этом сообщила пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.
Константин Страчуков под стражей. Фото © Telegram / Московские суды общей юрисдикции
"Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Константин Страчуков пытался поджечь Мавзолей Ленина на Красной площади", — сказано в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, как турист из Читы перед своим днём рождения приехал на Красную площадь и бросил бутылку с зажигательной смесью в мавзолей. На него составили протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника ОВД. Позже оказалось, что его уже задерживали в центре Москвы с коктейлями Молотова.