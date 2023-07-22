"Уральский Шумахер" на Porsche сел на 15 суток за GTA под наркотиками

Мужчину, уходившего сегодня в Екатеринбурге от погони полиции и протаранившего при этом несколько автомобилей, арестовали на 15 суток. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД РФ по региону Валерий Горелых.

"В отношении него представители МВД составили 13 протоколов и одно постановление. Наказание лихач будет отбывать в учреждении для нарушителей на Елизаветинском шоссе. Экспертиза показала, что в его крови обнаружены наркотические вещества", — рассказал Горелых, добавив, что наказание избрал суд Кировского района Екатеринбурга.