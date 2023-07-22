"Уральский Шумахер" на Porsche сел на 15 суток за GTA под наркотиками
Водителя Porsche арестовали на 15 суток после погони со стрельбой в Екатеринбурге
Мужчину, уходившего сегодня в Екатеринбурге от погони полиции и протаранившего при этом несколько автомобилей, арестовали на 15 суток. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД РФ по региону Валерий Горелых.
"В отношении него представители МВД составили 13 протоколов и одно постановление. Наказание лихач будет отбывать в учреждении для нарушителей на Елизаветинском шоссе. Экспертиза показала, что в его крови обнаружены наркотические вещества", — рассказал Горелых, добавив, что наказание избрал суд Кировского района Екатеринбурга.
Также он уточнил, что, пытаясь скрыться от полицейских, водитель иномарки нарушил ПДД 14 раз, а также протаранил три патрульных и пять гражданских автомобилей. Для его задержания сотрудникам полиции пришлось воспользоваться табельным оружием: сначала — для предупредительных выстрелов в воздух, а когда стало понятно, что преступника это не урезонило, — по колёсам его машины.
Напомним, погоня со стрельбой за лихачом на Porsche произошла утром в одном из дворов по улице Блюхера в Екатеринбурге. Он протаранил восемь автомобилей перед тем, как его удалось остановить, но, выскочив из иномарки, гонщик начал убегать от сотрудников на своих двоих. Уже в отделе задержанный заявил, что проверял мотор и "просто решил погонять".
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