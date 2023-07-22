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22 июля, 09:53

Устроивший GTA в Екатеринбурге водитель "порше" объяснил, почему убегал от полиции

Уходивший от ДПС в Екатеринбурге водитель "порше" заявил, что проверял мотор

Водитель Porsche Cayenne, который в Екатеринбурге сыграл в GTA в реальности, объяснил, как всё произошло. По словам мужчины, он лишь хотел проверить, как работает мотор. Однако что-то пошло не так.

"Просто решил погонять, проверить, как работает мотор", — уточнил лихач в беседе с Четвёртым каналом.

В итоге поездка за рулём люксовой иномарки закончилась стрельбой и несколькими разбитыми авто, которые в этот момент были припаркованы во дворе. Сотрудники ДПС отчаянно пытались прострелить колёса гонщика, чтобы тот наконец остановился и дал им передохнуть. Под конец водитель попытался сбежать на своих двоих, но доблестные полицейские его всё же скрутили.

Кабриолет Porsche разбили на трассе недалеко от Адлера

Кабриолет Porsche разбили на трассе недалеко от Адлера

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Telegram / SHOT

Николь Вербер
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