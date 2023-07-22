Устроивший GTA в Екатеринбурге водитель "порше" объяснил, почему убегал от полиции
Уходивший от ДПС в Екатеринбурге водитель "порше" заявил, что проверял мотор
Водитель Porsche Cayenne, который в Екатеринбурге сыграл в GTA в реальности, объяснил, как всё произошло. По словам мужчины, он лишь хотел проверить, как работает мотор. Однако что-то пошло не так.
"Просто решил погонять, проверить, как работает мотор", — уточнил лихач в беседе с Четвёртым каналом.
В итоге поездка за рулём люксовой иномарки закончилась стрельбой и несколькими разбитыми авто, которые в этот момент были припаркованы во дворе. Сотрудники ДПС отчаянно пытались прострелить колёса гонщика, чтобы тот наконец остановился и дал им передохнуть. Под конец водитель попытался сбежать на своих двоих, но доблестные полицейские его всё же скрутили.
Telegram / SHOT