Кабриолет Porsche разбили на трассе недалеко от Адлера

Кабриолет Porsche разбился в ДТП недалеко от Адлера. Владельцы дорогостоящей иномарки после аварии сразу же скрутили номера, на месте происшествия работают экстренные службы.

Спорткар Porsche разбился в ДТП недалеко от Адлера. Видео © LIFE

По нашим данным, инцидент произошёл на Краснополянском шоссе в 25 километрах от Адлера. Обошлось без пострадавших, но, судя по кадрам с места происшествия, пробка растянулась на несколько сотен метров. Остальные подробности ДТП выясняются.