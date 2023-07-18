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18 июля, 17:32
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Кабриолет Porsche разбили на трассе недалеко от Адлера

Кабриолет Porsche разбился в ДТП недалеко от Адлера. Владельцы дорогостоящей иномарки после аварии сразу же скрутили номера, на месте происшествия работают экстренные службы.

Спорткар Porsche разбился в ДТП недалеко от Адлера. Видео © LIFE

По нашим данным, инцидент произошёл на Краснополянском шоссе в 25 километрах от Адлера. Обошлось без пострадавших, но, судя по кадрам с места происшествия, пробка растянулась на несколько сотен метров. Остальные подробности ДТП выясняются.

В массовом ДТП на трассе М4 на Кубани пострадали два человека

В массовом ДТП на трассе М4 на Кубани пострадали два человека

Ранее Лайф рассказывал о массовой аварии, которая произошла на трассе М1 "Беларусь" в Подмосковье. Там столкнулись грузовик и 14 автомобилей. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. На них видно, что фура Scania на полном ходу сносит легковушки.

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Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
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