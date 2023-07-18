Кабриолет Porsche разбили на трассе недалеко от Адлера
Кабриолет Porsche разбился в ДТП недалеко от Адлера. Владельцы дорогостоящей иномарки после аварии сразу же скрутили номера, на месте происшествия работают экстренные службы.
Спорткар Porsche разбился в ДТП недалеко от Адлера. Видео © LIFE
По нашим данным, инцидент произошёл на Краснополянском шоссе в 25 километрах от Адлера. Обошлось без пострадавших, но, судя по кадрам с места происшествия, пробка растянулась на несколько сотен метров. Остальные подробности ДТП выясняются.
Ранее Лайф рассказывал о массовой аварии, которая произошла на трассе М1 "Беларусь" в Подмосковье. Там столкнулись грузовик и 14 автомобилей. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. На них видно, что фура Scania на полном ходу сносит легковушки.
Кадр из видео LIFE