Появилось видео погони со стрельбой в стиле GTA за лихачом на Porsche в Екатеринбурге
МВД опубликовало видео погони со стрельбой за водителем Porsche в Екатеринбурге
Сотрудники ДПС в Екатеринбурге показали видео с авторегистратора, снятое во время погони со стрельбой за водителем Porsche. На камеру попали кадры преследования вплоть до задержания со стрельбой.
Полицейские показали кадры погони за водителем Porsche Cayenne. Видео © t.me / ГУ МВД России по Свердловской области
"С риском как для себя, так и для других участников дорожного движения не подчинился законному требованию представителей МВД об остановке и пытался скрыться", — говорится в сообщении Главка МВД по Свердловской области.
К погоне пришлось подключить дополнительные наряды полиции, иномарку заблокировали во дворе на улице Блюхера, после чего лихач начал таранить стоящие вокруг автомобили. Как уточнил глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых, 46-летний водитель "порше" ранее был судим.
"На все вопросы сотрудников полиции задержанный не отвечает, играет в молчанку, словно бывалый рецидивист. Его тело представляет из себя практически картинную галерею из-за количества имеющихся тату. Грудь мужчины "украшает" большое изображение в виде иконы, но поведение явно неподобающее человеку, живущему по религиозным канонам", — заявил Горелых.
На гонщика составлено несколько административных протоколов, в том числе по статье 19.3 (невыполнение законного распоряжения сотрудника полиции).
Напомним, что, уходя от полиции, водитель "порше" протаранил как минимум восемь авто. Кружившего по дорогам всё же удалось остановить, но, выскочив из иномарки, гонщик продолжил убегать от сотрудников на своих двоих. Уже в отделе задержанный заявил, что проверял мотор и "просто решил погонять".