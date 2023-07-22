Появилось видео погони со стрельбой в стиле GTA за лихачом на Porsche в Екатеринбурге

Сотрудники ДПС в Екатеринбурге показали видео с авторегистратора, снятое во время погони со стрельбой за водителем Porsche. На камеру попали кадры преследования вплоть до задержания со стрельбой.

Полицейские показали кадры погони за водителем Porsche Cayenne. Видео © t.me / ГУ МВД России по Свердловской области

"С риском как для себя, так и для других участников дорожного движения не подчинился законному требованию представителей МВД об остановке и пытался скрыться", — говорится в сообщении Главка МВД по Свердловской области.

К погоне пришлось подключить дополнительные наряды полиции, иномарку заблокировали во дворе на улице Блюхера, после чего лихач начал таранить стоящие вокруг автомобили. Как уточнил глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых, 46-летний водитель "порше" ранее был судим.

"На все вопросы сотрудников полиции задержанный не отвечает, играет в молчанку, словно бывалый рецидивист. Его тело представляет из себя практически картинную галерею из-за количества имеющихся тату. Грудь мужчины "украшает" большое изображение в виде иконы, но поведение явно неподобающее человеку, живущему по религиозным канонам", — заявил Горелых.

На гонщика составлено несколько административных протоколов, в том числе по статье 19.3 (невыполнение законного распоряжения сотрудника полиции).