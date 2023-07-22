Регион

Уведомления отключены

22 июля, 14:31
7238

Стрелок из Истры ликвидирован при штурме

Захватчик дома в подмосковном посёлке "Шервуд" ликвидирован при задержании

<p>Приезжий из Красноярска Вячеслав Черненко, открывший стрельбу по полицейским в подмосковном посёлке "Шервуд". Обложка © <a href="https://t.me/tatianavitusheva/8289" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / Татьяна Витушева</p>

Приезжий из Красноярска Вячеслав Черненко, открывший стрельбу по полицейским в подмосковном посёлке "Шервуд". Обложка © Telegram / Татьяна Витушева

35-летний Вячеслав Черненко, захвативший дом в подмосковном "Шервуде", ликвидирован. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Черненко до последнего отстреливался и выкрикивал угрозы. К уговорам сдаться даже подключили его мать, но безуспешно. Глава городского округа Истра Татьяна Витушева сообщала, что мужчина психически нездоров.

СОБР штурмует коттедж в "Шервуде" с применением газа, появились первые фото изнутри

СОБР штурмует коттедж в "Шервуде" с применением газа, появились первые фото изнутри

Напомним, сегодня утром вооружённый мужчина в камуфляже и бронежилете проник в частный дом в элитном подмосковном посёлке "Шервуд". Примерно в восемь утра разбитое окно в коттедже заметили сотрудники ЧОПа и вызвали полицию. Позже преступник открыл из окна огонь по полицейским и устроил пожар, метнув коктейли Молотова. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ирина Фальке
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров