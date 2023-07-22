Стрелок из Истры ликвидирован при штурме

35-летний Вячеслав Черненко, захвативший дом в подмосковном "Шервуде", ликвидирован. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

Черненко до последнего отстреливался и выкрикивал угрозы. К уговорам сдаться даже подключили его мать, но безуспешно. Глава городского округа Истра Татьяна Витушева сообщала, что мужчина психически нездоров.