Стрелок из Истры ликвидирован при штурме
Захватчик дома в подмосковном посёлке "Шервуд" ликвидирован при задержании
Приезжий из Красноярска Вячеслав Черненко, открывший стрельбу по полицейским в подмосковном посёлке "Шервуд". Обложка © Telegram / Татьяна Витушева
35-летний Вячеслав Черненко, захвативший дом в подмосковном "Шервуде", ликвидирован. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Черненко до последнего отстреливался и выкрикивал угрозы. К уговорам сдаться даже подключили его мать, но безуспешно. Глава городского округа Истра Татьяна Витушева сообщала, что мужчина психически нездоров.
Напомним, сегодня утром вооружённый мужчина в камуфляже и бронежилете проник в частный дом в элитном подмосковном посёлке "Шервуд". Примерно в восемь утра разбитое окно в коттедже заметили сотрудники ЧОПа и вызвали полицию. Позже преступник открыл из окна огонь по полицейским и устроил пожар, метнув коктейли Молотова. Следственный комитет возбудил уголовное дело.