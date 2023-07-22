Раскрыта личность взломщика, устроившего переполох со стрельбой в элитном посёлке Шервуд

Мужчина, проникший в частный дом на территории подмосковного посёлке Шервуд на Новорижском шоссе и открывший огонь по полицейским, психически нездоров. Об этом заявила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

"Была совершена попытка взлома частного домовладения со стороны леса... Выяснено, что человек является психически нездоровым, приехал в Московскую область из Сибири", — написала она в своём телеграм-канале.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн уточнил, что злоумышленника зовут Вячеслав Черненко, ему 35 лет. Недавно он приехал из Красноярска в Москву. По словам парламентария, Черненко нашёл адрес коттеджа в объявлении о продаже.