Раскрыта личность взломщика, устроившего переполох со стрельбой в элитном посёлке Шервуд
Глава Истры Витушева: Взявший заложников в Шервуде мужчина психически нездоров
Приезжий из Красноярска Вячеслав Черненко, открывший стрельбу по полицейским в подмосковном посёлке Шервуд. Обложка © Telegram / Татьяна Витушева
Мужчина, проникший в частный дом на территории подмосковного посёлке Шервуд на Новорижском шоссе и открывший огонь по полицейским, психически нездоров. Об этом заявила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.
"Была совершена попытка взлома частного домовладения со стороны леса... Выяснено, что человек является психически нездоровым, приехал в Московскую область из Сибири", — написала она в своём телеграм-канале.
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Депутат Госдумы Александр Хинштейн уточнил, что злоумышленника зовут Вячеслав Черненко, ему 35 лет. Недавно он приехал из Красноярска в Москву. По словам парламентария, Черненко нашёл адрес коттеджа в объявлении о продаже.
"Вся территория участка, а также посёлка Шервуд оцеплена. На месте работают СОБР и ОМОН подмосковного главка Росгвардии. Попытки убедить Черненко сдаться, в том числе при помощи его матери, успехом не увенчались. Нет сомнений, что спецоперация завершится в самое ближайшее время", — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.
Напомним, мужчина разбил окно и вломился в чужой дом в элитном подмосковном посёлке Шервуд. Известно, что он вооружён автоматом Калашникова. Также сообщалось, что злоумышленник пытался взять в заложники охранника и участкового. Кроме того, он открыл огонь по прибывшей полиции и устроил пожар, метнув коктейли Молотова. Следственный комитет возбудил уголовное дело.