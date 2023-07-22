Взрывы за забором: Лайф снял обстановку у коттеджа в Подмосковье, где засел стрелок с автоматом Калашникова
Взрывы прогремели в захваченном вооружённым мужчиной коттедже в Шервуде
Подозреваемый в захвате дома в Шервуде. Обложка © SHOT
Два взрыва прогремели в коттеджном посёлке Шервуд в подмосковной Истре, где идёт бой с вооружённым мужчиной, захватившим чужой дом. По предварительным данным SHOT, злоумышленника зовут Вячеслав и он вооружён автоматом Калашникова.
Лайф снял обстановку у коттеджа в Подмосковье, в котором засел стрелок с автоматом Калашникова. Видео © LIFE
Захватчик периодически стреляет из дома по силовикам. Лайф следит за обстановкой у коттеджа. К месту съезжается всё больше силовиков, здание хотят взять штурмом.
В отношении подозреваемого уже завели дело о посягательстве на жизнь полицейского. По версии следствия, он пытался взять в заложники сотрудника охранного предприятия и участкового. Мотивы злодея остаются неизвестными.