Взрывы за забором: Лайф снял обстановку у коттеджа в Подмосковье, где засел стрелок с автоматом Калашникова

Два взрыва прогремели в коттеджном посёлке Шервуд в подмосковной Истре, где идёт бой с вооружённым мужчиной, захватившим чужой дом. По предварительным данным SHOT, злоумышленника зовут Вячеслав и он вооружён автоматом Калашникова.