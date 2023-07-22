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22 июля, 11:44

Взрывы за забором: Лайф снял обстановку у коттеджа в Подмосковье, где засел стрелок с автоматом Калашникова

Взрывы прогремели в захваченном вооружённым мужчиной коттедже в Шервуде

<p>Подозреваемый в захвате дома в Шервуде. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/54465" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Подозреваемый в захвате дома в Шервуде. Обложка © SHOT

Два взрыва прогремели в коттеджном посёлке Шервуд в подмосковной Истре, где идёт бой с вооружённым мужчиной, захватившим чужой дом. По предварительным данным SHOT, злоумышленника зовут Вячеслав и он вооружён автоматом Калашникова.

Лайф снял обстановку у коттеджа в Подмосковье, в котором засел стрелок с автоматом Калашникова. Видео © LIFE

Захватчик периодически стреляет из дома по силовикам. Лайф следит за обстановкой у коттеджа. К месту съезжается всё больше силовиков, здание хотят взять штурмом.

В отношении подозреваемого уже завели дело о посягательстве на жизнь полицейского. По версии следствия, он пытался взять в заложники сотрудника охранного предприятия и участкового. Мотивы злодея остаются неизвестными.

Андрей Бражников
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