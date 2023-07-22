СОБР штурмует коттедж в Шервуде с применением газа, появились первые фото изнутри
Опубликованы фото из захваченного вооружённым преступником коттеджа в Шервуде
Вячеслав Черненко на балконе захваченного им коттеджа в посёлке Шервуд. Обложка © t.me / Mash
Появились первые кадры из коттеджа в подмосковном Шервуде городского округа Истра, захваченного 36-летним Вячеславом Черненко. Снимки опубликовал канал Mash.
СОБР "Булат" Росгвардии штурмует здание, преступник отстреливается из автомата Калашникова, сотрудники сил специального назначения ведут ответный огонь. Глава городского округа Истра Татьяна Витушева сообщила, что спецназ применил газ, чтобы вынудить Черненко покинуть здание, и рассказала, что вышла на связь с хозяйкой дома.
"Сам дом площадью более одной тысячи квадратов был выставлен ранее на продажу за миллиард рублей. Хозяйка дома вышла на связь, сообщает, что налётчика не знает, а сама в настоящее время находится за границей", — рассказала Витушева.
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Напомним, сегодня утром вооружённый мужчина в камуфляже и бронежилете проник в частный дом в элитном подмосковном посёлке Шервуд. Примерно в восемь утра разбитое окно в коттедже заметили сотрудники ЧОП и вызвали полицию. Позже преступник открыл из окна огонь по полицейским.