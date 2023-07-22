СОБР штурмует коттедж в Шервуде с применением газа, появились первые фото изнутри

СОБР "Булат" Росгвардии штурмует здание, преступник отстреливается из автомата Калашникова, сотрудники сил специального назначения ведут ответный огонь. Глава городского округа Истра Татьяна Витушева сообщила, что спецназ применил газ, чтобы вынудить Черненко покинуть здание, и рассказала, что вышла на связь с хозяйкой дома.

"Сам дом площадью более одной тысячи квадратов был выставлен ранее на продажу за миллиард рублей. Хозяйка дома вышла на связь, сообщает, что налётчика не знает, а сама в настоящее время находится за границей", — рассказала Витушева.