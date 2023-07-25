Москвича, в которого выстрелили неизвестные на Porsche, спасла крепкая шея

Появились подробности инцидента со стрельбой в центре Москвы, которую из автомобиля Porsche Panamera устроили неизвестные. Как пишет телеграм-канал Mash, пострадавшим оказался телохранитель политиков и звёзд шоу-бизнеса.

Случилось всё возле элитного клуба "Заварка", куда мужчина пришёл отдохнуть. В какой-то момент он вышел из заведения на дорогу — и тут же голос из проезжавшей мимо машины потребовал освободить путь. После этого начался словесный конфликт. Телохранитель даже предложил сидящим в салоне выйти на улицу и поговорить, но те решили не рисковать, достали пистолет, выстрелили и скрылись.

В результате мужчину госпитализировали с очаговой травмой головного мозга. Врачи утверждают, что москвича спасала перекачанная шея. Тем временем работающие на месте полицейские нашли две гильзы, осталось разыскать самих злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, по ней стрелявшему грозит до двух лет лишения свободы.