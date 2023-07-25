Парень выпавшей из окна девятого этажа голой москвички пытался её спасти

Парень выпавшей из окна девятого этажа голой москвички пытался спасти её, но остался в квартире лишь с её штанами в руках. Перед этим он кричал в окно и просил помощи, сообщает телеграм-канал SHOT.

По его информации, пара выпивала с минувшего вечера. Молодой человек всеми силами хотел спасти 31-летнюю возлюбленную и держал её за штаны, пока та курила. В какой-то момент они стянулись, и девушка полетела вниз с девятого этажа. Чудом она выжила.

Пострадавшую увезли в больницу. В подробностях истории разбирается столичная прокуратура.