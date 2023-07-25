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25 июля, 08:54

Парень выпавшей из окна девятого этажа голой москвички пытался её спасти

<p>Парень выпавшей из окна в Москве девушки. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/54603" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Парень выпавшей из окна в Москве девушки. Обложка © SHOT

Парень выпавшей из окна девятого этажа голой москвички пытался спасти её, но остался в квартире лишь с её штанами в руках. Перед этим он кричал в окно и просил помощи, сообщает телеграм-канал SHOT.

По его информации, пара выпивала с минувшего вечера. Молодой человек всеми силами хотел спасти 31-летнюю возлюбленную и держал её за штаны, пока та курила. В какой-то момент они стянулись, и девушка полетела вниз с девятого этажа. Чудом она выжила.

Пострадавшую увезли в больницу. В подробностях истории разбирается столичная прокуратура.

Ребёнок выпал из окна девятого этажа жилого дома на юго-востоке Москвы

Ребёнок выпал из окна девятого этажа жилого дома на юго-востоке Москвы

Как сообщалось ранее, голая девушка выпала из окна девятого этажа жилого дома в московском районе Чертаново. Перед этим были слышны её и мужские крики. Инцидент произошёл во дворе многоквартирного дома по улице Россошанской.

Иван Косицын
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