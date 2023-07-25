Ребёнок выпал из окна девятого этажа жилого дома на юго-востоке Москвы
Окно, из которого выпал ребёнок в Москве. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
В Москве мальчик выпал из окна девятого этажа жилого дома, его забрали в больницу. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба прокуратуры столицы.
"Малолетний ребёнок выпал из окна квартиры девятого этажа жилого дома на улице Шоссейной. Мальчик 2020 года рождения госпитализирован", — говорится в сообщении.
В настоящий момент правоохранители проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Эту работу контролирует Люблинская межрайонная прокуратура.
Ранее на улице в Москве нашли годовалого ребёнка в одном подгузнике на земле у жилого дома. У него не было видимых телесных повреждений. Позднее правоохранители установили мать малыша. Она утверждает, что ребёнок выпал из окна с высоты четвёртого этажа, пока она спала.