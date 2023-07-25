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25 июля, 07:14

Ребёнок выпал из окна девятого этажа жилого дома на юго-востоке Москвы

<p>Окно, из которого выпал ребёнок в Москве. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc/2490" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Окно, из которого выпал ребёнок в Москве. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

В Москве мальчик выпал из окна девятого этажа жилого дома, его забрали в больницу. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба прокуратуры столицы.

"Малолетний ребёнок выпал из окна квартиры девятого этажа жилого дома на улице Шоссейной. Мальчик 2020 года рождения госпитализирован", — говорится в сообщении.

В настоящий момент правоохранители проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Эту работу контролирует Люблинская межрайонная прокуратура.

В Екатеринбурге годовалый ребёнок выпал с 5-го этажа, пока пьяные родители спали

В Екатеринбурге годовалый ребёнок выпал с 5-го этажа, пока пьяные родители спали

Ранее на улице в Москве нашли годовалого ребёнка в одном подгузнике на земле у жилого дома. У него не было видимых телесных повреждений. Позднее правоохранители установили мать малыша. Она утверждает, что ребёнок выпал из окна с высоты четвёртого этажа, пока она спала.

Светлана Оперук
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