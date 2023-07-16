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16 июля, 12:03
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Годовалого малыша в одном подгузнике нашли на улице в Москве

Прокуратура: Годовалого ребёнка обнаружили на земле у жилого дома в Москве

<p>Годовалый мальчик, найденный на Сельскохозяйственной улице в Москве. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc/2399" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Годовалый мальчик, найденный на Сельскохозяйственной улице в Москве. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Брошенного годовалого ребёнка в одном подгузнике обнаружили у жилого дома на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"Около одного из жилых домов на улице Сельскохозяйственной прохожие нашли годовалого ребёнка", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, мальчика без видимых телесных повреждений передали для осмотра медикам, которые приняли решение его госпитализировать. В настоящее время правоохранители пытаются установить личность ребёнка и его родителей. Начата проверка.

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Николь Вербер
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