Годовалого малыша в одном подгузнике нашли на улице в Москве
Прокуратура: Годовалого ребёнка обнаружили на земле у жилого дома в Москве
Годовалый мальчик, найденный на Сельскохозяйственной улице в Москве. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
Брошенного годовалого ребёнка в одном подгузнике обнаружили у жилого дома на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
"Около одного из жилых домов на улице Сельскохозяйственной прохожие нашли годовалого ребёнка", — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, мальчика без видимых телесных повреждений передали для осмотра медикам, которые приняли решение его госпитализировать. В настоящее время правоохранители пытаются установить личность ребёнка и его родителей. Начата проверка.
Ранее Лайф рассказывал, как в Ярославле женщина утопила в реке 10-месячную дочь. Известно, что, помимо погибшей малышки, в семье также растут двое сыновей трёх и семи лет. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии".