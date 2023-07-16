Годовалого малыша в одном подгузнике нашли на улице в Москве

Брошенного годовалого ребёнка в одном подгузнике обнаружили у жилого дома на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"Около одного из жилых домов на улице Сельскохозяйственной прохожие нашли годовалого ребёнка", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, мальчика без видимых телесных повреждений передали для осмотра медикам, которые приняли решение его госпитализировать. В настоящее время правоохранители пытаются установить личность ребёнка и его родителей. Начата проверка.