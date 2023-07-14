В Ярославле женщина утопила в реке 10-месячную дочь
Работа сотрудников Следственного комитета на месте обнаружения тела младенца в Ярославле. Обложка © Telegram / "СУ СК России по Ярославской области"
В Кировском районе Ярославля в реке Которосли нашли тело 10-месячного ребёнка с признаками насильственной смерти. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по области, нерадивой матерью оказалась 35-летняя женщина.
"Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям 35-летняя подозреваемая, являющаяся матерью ребёнка, задержана сотрудниками ОМВД России по Кировскому городскому району и следователем регионального Следственного управления СК России", — говорится в опубликованном сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии". Сотрудники ведомства работают на месте обнаружения тела. Ведётся следствие.
По словам источника kp.ru, погибшей оказалась девочка, её мать замужем и воспитывает двоих сыновей трёх и семи лет. Минувшим вечером она с погибшей и старшим из мальчиков пошла гулять к Толбухинскому мосту.
"Она оставила мальчика на берегу, а сама вместе с младенцем пошла к воде и долго не возвращалась. Сын побежал к отцу, сказать, что мамы с сестрой нет. Тот пришёл на берег, а потом вызвал полицию", — рассказал он.
Лайф писал, что 10 июня в Иркутске пропала полуторагодовалая девочка. Она исчезла, когда её родители выпивали и веселились на берегу реки Ушаковки. На днях тело ребёнка нашли в реке у моста.