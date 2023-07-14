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14 июля, 09:14

В Ярославле женщина утопила в реке 10-месячную дочь

<p>Работа сотрудников Следственного комитета на месте обнаружения тела младенца в Ярославле. Обложка © <a href="https://t.me/yaroslavlsledcom/907" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / "СУ СК России по Ярославской области"</p>

Работа сотрудников Следственного комитета на месте обнаружения тела младенца в Ярославле. Обложка © Telegram / "СУ СК России по Ярославской области"

В Кировском районе Ярославля в реке Которосли нашли тело 10-месячного ребёнка с признаками насильственной смерти. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по области, нерадивой матерью оказалась 35-летняя женщина.

"Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям 35-летняя подозреваемая, являющаяся матерью ребёнка, задержана сотрудниками ОМВД России по Кировскому городскому району и следователем регионального Следственного управления СК России", говорится в опубликованном сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии". Сотрудники ведомства работают на месте обнаружения тела. Ведётся следствие.

По словам источника kp.ru, погибшей оказалась девочка, её мать замужем и воспитывает двоих сыновей трёх и семи лет. Минувшим вечером она с погибшей и старшим из мальчиков пошла гулять к Толбухинскому мосту.

"Она оставила мальчика на берегу, а сама вместе с младенцем пошла к воде и долго не возвращалась. Сын побежал к отцу, сказать, что мамы с сестрой нет. Тот пришёл на берег, а потом вызвал полицию", рассказал он.

Найти пропавших детей стало проще

Найти пропавших детей стало проще

Лайф писал, что 10 июня в Иркутске пропала полуторагодовалая девочка. Она исчезла, когда её родители выпивали и веселились на берегу реки Ушаковки. На днях тело ребёнка нашли в реке у моста.

Матвей Константинов
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