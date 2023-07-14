В Ярославле женщина утопила в реке 10-месячную дочь

В Кировском районе Ярославля в реке Которосли нашли тело 10-месячного ребёнка с признаками насильственной смерти. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по области, нерадивой матерью оказалась 35-летняя женщина.

"Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям 35-летняя подозреваемая, являющаяся матерью ребёнка, задержана сотрудниками ОМВД России по Кировскому городскому району и следователем регионального Следственного управления СК России", — говорится в опубликованном сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии". Сотрудники ведомства работают на месте обнаружения тела. Ведётся следствие.

По словам источника kp.ru, погибшей оказалась девочка, её мать замужем и воспитывает двоих сыновей трёх и семи лет. Минувшим вечером она с погибшей и старшим из мальчиков пошла гулять к Толбухинскому мосту.