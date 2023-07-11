В Екатеринбурге годовалый ребёнок выпал с 5-го этажа, пока пьяные родители спали

В Екатеринбурге годовалый ребёнок выпал из окна пятого этажа общежития, расположенного по улице Титова. Инцидент произошёл вечером 10 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Изначально сообщалось, что мальчика якобы выбросил из окна сожитель его матери, пока она спала. Однако правоохранители эту информацию не подтверждают. По информации ведомства, в комнате общежития проживает семья из четырёх человек (мужчина 1987 года рождения, его сожительница 1985 года рождения, а также двое малолетних детей 2020 и 2022 года рождения).

Местные жители характеризуют семью как неблагополучную. По версии следствия, малыш выпал из окна сам, пока взрослые спали. Перед этим они выпивали алкоголь. Пострадавшего мальчика с тяжёлыми травмами доставили в больницу. По данному факту проводится проверка.