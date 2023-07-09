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9 июля, 12:47

Семилетний мальчик разбился насмерть при падении с 10-го этажа в Москве

<p>Место гибели семилетнего мальчика на Севастопольском проспекте в Москве. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/moscowproc/2366" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ</a></p>

Место гибели семилетнего мальчика на Севастопольском проспекте в Москве. Обложка © T.me / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Семилетний ребёнок выпал из окна 10-го этажа жилого дома на Севастопольском проспекте в Москве. От полученных травм он погиб на месте, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"В момент инцидента ребёнок находился в квартире с мамой", — уточнили в ведомстве.

На месте трагедии работу правоохранительных органов координирует первый заместитель Черёмушкинского межрайонного прокурора Андрей Цветков. Ведомство контролирует установление всех обстоятельств и причин гибели ребёнка, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.

Пропавшая месяц назад в Иркутске годовалая девочка найдена мёртвой

Пропавшая месяц назад в Иркутске годовалая девочка найдена мёртвой

Ранее Лайф писал, что в Новосибирской области нашли двух пропавших из лагеря девочек-подростков. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, на учёте в котором состоят девочки, провели с ними воспитательную беседу.

Андрей Бражников

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