Семилетний мальчик разбился насмерть при падении с 10-го этажа в Москве

Семилетний ребёнок выпал из окна 10-го этажа жилого дома на Севастопольском проспекте в Москве. От полученных травм он погиб на месте, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"В момент инцидента ребёнок находился в квартире с мамой", — уточнили в ведомстве.

На месте трагедии работу правоохранительных органов координирует первый заместитель Черёмушкинского межрайонного прокурора Андрей Цветков. Ведомство контролирует установление всех обстоятельств и причин гибели ребёнка, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.