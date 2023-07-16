Мать найденного в Москве малыша в одном подгузнике выдала странную версию о его исчезновении

Правоохранители установили личность матери годовалого ребёнка, которого нашли на улице Сельскохозяйственной в Москве. Женщина 1999 года рождения утверждает, что малыш выпал из окна, пока она спала, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

"24-летняя женщина и малолетний мальчик (1 год) проживают в квартире жилого дома на ул. Сельскохозяйственной. Со слов женщины, она с ребёнком находилась в квартире, уснула, оставив ребёнка без присмотра. В результате мальчик выпал из окна с высоты четвёртого этажа", — сказано в сообщении ведомства.

Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Крики малыша услышала проходившая мимо женщина и вызвала на место сотрудников экстренных служб. Ребёнка госпитализировали. Прокуратура взяла под свой контроль процессуальную проверку по факту случившегося, правоохранителям предстоит установить подлинность истории матери.