Домашняя собака вцепилась в лицо ребёнку на детской площадке и чуть не лишила его глаза
В Казани домашняя собака искусала лицо 6-летнему мальчику на детской площадке
В Казани домашняя собака напала на шестилетнего мальчика, игравшего со сверстниками на детской площадке у дома. Ребёнок чуть не лишился глаза.
Собака покусала лицо ребёнку, гулявшему на детской площадке в Казани. Видео © Tatarstan24
На записи с камер видеонаблюдения заметно, что собака прыгает на маленького мальчика, валит на землю и кусает его лицо. Уточняется, что ребёнок вышел на прогулку с мамой, но в момент нападения животного матери рядом с мальчиком не было.
Малыша доставили в детскую больницу с расцарапанным лицом и кровоподтёком внутри глаза. По словам соседей, у собаки есть владелица, но, поскольку "хозяйка не может с ней справиться", она просто отпускает зверя на "самовыгул". Узнав о произошедшем, женщина снова выгнала пса на улицу.
Ранее стая бродячих собак едва не загрызла до смерти семилетнюю девочку на Сахалине. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности.