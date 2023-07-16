Домашняя собака вцепилась в лицо ребёнку на детской площадке и чуть не лишила его глаза

В Казани домашняя собака напала на шестилетнего мальчика, игравшего со сверстниками на детской площадке у дома. Ребёнок чуть не лишился глаза.

Собака покусала лицо ребёнку, гулявшему на детской площадке в Казани. Видео © Tatarstan24

На записи с камер видеонаблюдения заметно, что собака прыгает на маленького мальчика, валит на землю и кусает его лицо. Уточняется, что ребёнок вышел на прогулку с мамой, но в момент нападения животного матери рядом с мальчиком не было.

Малыша доставили в детскую больницу с расцарапанным лицом и кровоподтёком внутри глаза. По словам соседей, у собаки есть владелица, но, поскольку "хозяйка не может с ней справиться", она просто отпускает зверя на "самовыгул". Узнав о произошедшем, женщина снова выгнала пса на улицу.