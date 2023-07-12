Регион

Уведомления отключены

12 июля, 02:44

Стая бродячих собак едва не загрызла до смерти семилетнюю девочку на Сахалине

СК: На Сахалине бродячие собаки искусали ребёнка, возбуждено уголовное дело

В городе Углегорске Сахалинской области стая бездомных собак напала на семилетнюю девочку, сообщает СУ СК РФ по области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности.

"В ходе расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за обращение с животными без владельцев, а также приняты меры профилактического характера", — передаёт пресс-служба ведомства.

По данным телеграм-канала "Углегорские вести", девочку вовремя заметили случайные прохожие: женщина смогла оттащить ребёнка от псов и отнести его в дом, а парень буквально голыми руками выгонял разъярённых собак со двора. Как позднее рассказала мама девочки, собак было как минимум семь.

У ребёнка зафиксированы рваные раны ног, ягодиц и промежности. Местные жители утверждают, что эта же стая в апреле покусала ещё одного ребёнка, но тогда "с ними ничего не решили".

В Башкирии хирурги восстановили лицо мальчику, которому собака откусила нос

В Башкирии хирурги восстановили лицо мальчику, которому собака откусила нос

Ранее в Кирове мужчина с обрезом накинулся на собаку, которую хозяин выгуливал без намордника. Он сделал один выстрел, но всё закончилось благополучно.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Общество
  • Происшествия
  • Сахалинская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров