Стая бродячих собак едва не загрызла до смерти семилетнюю девочку на Сахалине
СК: На Сахалине бродячие собаки искусали ребёнка, возбуждено уголовное дело
В городе Углегорске Сахалинской области стая бездомных собак напала на семилетнюю девочку, сообщает СУ СК РФ по области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности.
"В ходе расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за обращение с животными без владельцев, а также приняты меры профилактического характера", — передаёт пресс-служба ведомства.
По данным телеграм-канала "Углегорские вести", девочку вовремя заметили случайные прохожие: женщина смогла оттащить ребёнка от псов и отнести его в дом, а парень буквально голыми руками выгонял разъярённых собак со двора. Как позднее рассказала мама девочки, собак было как минимум семь.
У ребёнка зафиксированы рваные раны ног, ягодиц и промежности. Местные жители утверждают, что эта же стая в апреле покусала ещё одного ребёнка, но тогда "с ними ничего не решили".
Ранее в Кирове мужчина с обрезом накинулся на собаку, которую хозяин выгуливал без намордника. Он сделал один выстрел, но всё закончилось благополучно.
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