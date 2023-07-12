Стая бродячих собак едва не загрызла до смерти семилетнюю девочку на Сахалине

В городе Углегорске Сахалинской области стая бездомных собак напала на семилетнюю девочку, сообщает СУ СК РФ по области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности.

"В ходе расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за обращение с животными без владельцев, а также приняты меры профилактического характера", — передаёт пресс-служба ведомства.

По данным телеграм-канала "Углегорские вести", девочку вовремя заметили случайные прохожие: женщина смогла оттащить ребёнка от псов и отнести его в дом, а парень буквально голыми руками выгонял разъярённых собак со двора. Как позднее рассказала мама девочки, собак было как минимум семь.

У ребёнка зафиксированы рваные раны ног, ягодиц и промежности. Местные жители утверждают, что эта же стая в апреле покусала ещё одного ребёнка, но тогда "с ними ничего не решили".