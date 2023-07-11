Россиянин с обрезом устроил "сафари" на собаку из-за намордника и угрожал её хозяину

В Кирове мужчина с обрезом накинулся на собаку, которую хозяин выгуливал без намордника. Он сделал один выстрел, но всё закончилось благополучно. Об этом инциденте сообщили Лайфу в УМВД России по региону.

Мужчина с обрезом накинулся в Кирове на собаку. Видео © УМВД РФ по Кировской области

Инцидент случился 10 июля. Всё началось с того, что водитель BMW вместе с другом сели в машину, а потом увидели проходящего мимо пса с хозяином. Мужчина открыл дверь авто и спросил, кусается ли собака, потом крикнул "гав, гав, гав" и потребовал убрать четвероногого. В дальнейшем водитель достал из багажника ружьё и выстрелил в воздух. При этом приятель пытался успокоить его и отобрать обрез, но ничего не выходило. В этот момент хозяин с собакой старались держаться в стороне.

"Иди сюда, сейчас застрелю собаку", — крикнул неугомонный водитель. — "Намордник надел на свою псину".

После этого водитель покинул место происшествия. Сообщение о случившемся поступило полицейским около 19 часов вечера. К настоящему моменту они уже установили личности участников конфликта, а стрелявшего задержали и доставили в отделение. В ходе допроса мужчина рассказал, что собака ходит без намордника и кидается на людей, и это стало причиной его агрессии.

Действия стрелявшего квалифицированы по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". По решению суда ему назначено наказание в виде административного ареста на трое суток. Кроме того, по словам задержанного, обрез он нашёл, а потом оставил в лесу "за ненадобностью". Правоохранители уже нашли это ружьё и отправили на экспертизу. По её результатам будет дана дополнительная правовая оценка и принято процессуальное решение.