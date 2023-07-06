Пьяный сибиряк выбросил с девятого этажа пять кошек, потому что их было слишком много

Пьяный 41-летний житель города Шарыпова Красноярского края, придя в гости к матери, выбросил с балкона девятого этажа пять кошек, которые жили в квартире. О подробностях случившегося рассказали в краевом ГУ МВД.

"Злоумышленник пояснил, что он с супругой пришёл в гости к матери в состоянии алкогольного опьянения и разозлился на родственницу из-за количества кошек, находившихся у неё дома. Он выкинул пять животных, которые были на балконе, думая, что они упадут на дерево и разбегутся", — отметили в ведомстве.

После случившегося он испугался, что мать начнёт ругаться, и вместе с супругой ушёл домой. Мужчина отметил: если бы меньше пил, то не сделал бы этого. Возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными", максимальное наказание — лишение свободы до пяти лет. К слову, из пяти кошек выжила только одна, сейчас она в надёжных руках.