В Ленобласти пожарные спасли кошку Бусю, просидевшую на дереве 12 часов
В Ленобласти пожарные спасли кошку, застрявшую на дереве на высоте шестого этажа
Пожарные в Ленобласти сняли с дерева кошку Бусю, которая провела в стрессе 12 часов. Обложка © vk.com / ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС"
В посёлке Сертолово Ленинградской области пожарные спасли кошку по кличке Буся, которая выпрыгнула из окна и застряла на дереве. Как сообщает региональная противопожарно-спасательная служба "Леноблпожспас", она провела на дереве 12 часов.
Пожарные в Ленобласти сняли с дерева кошку Бусю, которая провела в стрессе 12 часов. Видео © vk.com / ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС"
Кошка выпрыгнула из окна квартиры, испугалась и залезла на дерево на уровень шестого этажа, где провела 12 часов. Всё это время хозяева дежурили внизу, стараясь успокоить питомца, а утром обратились в пожарную часть. Специалисты откликнулись на просьбу о помощи и запечатлели на видео чудесное спасение Буси.
"Сегодня дежурный караул 100-й пожарной части "Леноблпожспаса" откликнулся на личную просьбу жительницы Сертолово Марины, которая со вчерашнего дня искала помощи в спасении своей кошки Буси. Сертоловские пожарные с помощью автолестницы сняли испуганное животное с дерева и передали хозяйке", — пояснили в пресс-службе "Леноблпожспаса".
Ранее Лайф писал об участнике СВО, который в Челябинске ищет хозяев потомству спасённой им кошки. Известно, что боец Инженерных войск Яков дал животному кличку Кошка. Она сначала просто жила недалеко от позиций, потом окончательно поселилась с солдатами и стала их талисманом.