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1 июля, 19:54

В Ленобласти пожарные спасли кошку Бусю, просидевшую на дереве 12 часов

В Ленобласти пожарные спасли кошку, застрявшую на дереве на высоте шестого этажа

<p>Пожарные в Ленобласти сняли с дерева кошку Бусю, которая провела в стрессе 12 часов. Обложка © vk.com / <a href="https://vk.com/gku_lenoblpozhspas" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС"</a></p>

Пожарные в Ленобласти сняли с дерева кошку Бусю, которая провела в стрессе 12 часов. Обложка © vk.com / ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС"

В посёлке Сертолово Ленинградской области пожарные спасли кошку по кличке Буся, которая выпрыгнула из окна и застряла на дереве. Как сообщает региональная противопожарно-спасательная служба "Леноблпожспас", она провела на дереве 12 часов.

Пожарные в Ленобласти сняли с дерева кошку Бусю, которая провела в стрессе 12 часов. Видео © vk.com / ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС"

Кошка выпрыгнула из окна квартиры, испугалась и залезла на дерево на уровень шестого этажа, где провела 12 часов. Всё это время хозяева дежурили внизу, стараясь успокоить питомца, а утром обратились в пожарную часть. Специалисты откликнулись на просьбу о помощи и запечатлели на видео чудесное спасение Буси.

"Сегодня дежурный караул 100-й пожарной части "Леноблпожспаса" откликнулся на личную просьбу жительницы Сертолово Марины, которая со вчерашнего дня искала помощи в спасении своей кошки Буси. Сертоловские пожарные с помощью автолестницы сняли испуганное животное с дерева и передали хозяйке", — пояснили в пресс-службе "Леноблпожспаса".

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Анатолий Симоненко
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