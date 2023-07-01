В Ленобласти пожарные спасли кошку Бусю, просидевшую на дереве 12 часов

В посёлке Сертолово Ленинградской области пожарные спасли кошку по кличке Буся, которая выпрыгнула из окна и застряла на дереве. Как сообщает региональная противопожарно-спасательная служба "Леноблпожспас", она провела на дереве 12 часов.

Пожарные в Ленобласти сняли с дерева кошку Бусю, которая провела в стрессе 12 часов. Видео © vk.com / ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС"

Кошка выпрыгнула из окна квартиры, испугалась и залезла на дерево на уровень шестого этажа, где провела 12 часов. Всё это время хозяева дежурили внизу, стараясь успокоить питомца, а утром обратились в пожарную часть. Специалисты откликнулись на просьбу о помощи и запечатлели на видео чудесное спасение Буси.

"Сегодня дежурный караул 100-й пожарной части "Леноблпожспаса" откликнулся на личную просьбу жительницы Сертолово Марины, которая со вчерашнего дня искала помощи в спасении своей кошки Буси. Сертоловские пожарные с помощью автолестницы сняли испуганное животное с дерева и передали хозяйке", — пояснили в пресс-службе "Леноблпожспаса".