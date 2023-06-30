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30 июня, 15:13

Житель Алтайского края похвастался в соцсетях, что убил, съел собаку и нарвался на уголовку

В Алтайском крае возбудили дело против мужчины, убившего и съевшего собаку

Житель Алтайского края похвастался в соцсетях, что убил и съел собаку. Но его поступок оценили далеко не все. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". Об этом сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.

"По поручению Прокуратуры Алтайского края органами полиции возбуждено уголовное дело в отношении жителя Панкрушихинского района, распространившего в социальных сетях информацию об умерщвлении собаки", — указала она.

По словам Антошкиной, расследование уголовного дела контролируется территориальным прокурором. Ранее в соцсетях появилось видео расправы над привязанной к забору собакой. На кадрах мужчина заявляет, что он не живодёр, а просто любит мясо.

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Ранее Лайф сообщал, что избитую стримером-живодёром из Нижнего Тагила собаку вызволили из его квартиры и передали в приют. Хозяином питомца занялась полиция.

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Иван Косицын
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