Житель Алтайского края похвастался в соцсетях, что убил, съел собаку и нарвался на уголовку

Житель Алтайского края похвастался в соцсетях, что убил и съел собаку. Но его поступок оценили далеко не все. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". Об этом сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.

"По поручению Прокуратуры Алтайского края органами полиции возбуждено уголовное дело в отношении жителя Панкрушихинского района, распространившего в социальных сетях информацию об умерщвлении собаки", — указала она.