"Иди сюда, тварь моя любимая!": На Кубани юная живодёрка ради лайков избивала на камеру щенка
В Краснодарском крае школьница ради лайков избивала на камеру щенка
В Краснодарском крае школьница ради лайков издевалась над собственным щенком и публиковала жуткие видео в соцсетях. В итоге контентом малолетней блогерши заинтересовались полицейские, а щенка уже передали зоозащитникам, сообщает Mash.
Волонтёры спасли щенка, над которым издевалась малолетняя садистка. Видео © Telegram / Mash / "Кубань 24"
По данным телеграм-канала, девочка с семьёй живёт в посёлке Ильский в Северском районе. Теперь и ей, и родителям придётся пообщаться с полицейскими. По данному факту они уже проводят проверку. Ролики с издевательствами над щенком девочка уже удалила. В них она избивала ногами, бросала на пол беззащитное животное и называла его "любимой тварью". После огласки истории в местных СМИ волонтёры забрали собаку и отвезли на осмотр в ветклинику, после чего передали в приют. К счастью, внутренних повреждений у щенка не нашли, однако диагностировали лёгкое сотрясение и шок.
"Кличку мы обязательно придумаем нашей малышке. <...> Как такового лечения сейчас нам не требуется. Врач, посмотрев видео с издевательствами, не взял с нас ни копейки. В общем, всё хорошо у нашей бородули", — рассказала местная зоозащитница Анна, держа на руках спасённого щенка.
А ранее Лайф писал, что избитую стримером-живодёром собаку вызволили из его квартиры и передали в приют. Хозяином питомца занялась полиция.
Кадр из видео Telegram / "Кубань 24"