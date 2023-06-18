"Иди сюда, тварь моя любимая!": На Кубани юная живодёрка ради лайков избивала на камеру щенка

По данным телеграм-канала, девочка с семьёй живёт в посёлке Ильский в Северском районе. Теперь и ей, и родителям придётся пообщаться с полицейскими. По данному факту они уже проводят проверку. Ролики с издевательствами над щенком девочка уже удалила. В них она избивала ногами, бросала на пол беззащитное животное и называла его "любимой тварью". После огласки истории в местных СМИ волонтёры забрали собаку и отвезли на осмотр в ветклинику, после чего передали в приют. К счастью, внутренних повреждений у щенка не нашли, однако диагностировали лёгкое сотрясение и шок.