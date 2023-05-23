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23 мая, 15:03

Избитую стримером-живодёром собаку вызволили из его квартиры и передали в приют

Полиция задержала треш-стримера из Нижнего Тагила, избившего собаку в эфире

<p>Собака, которую треш-стример избивал в прямом эфире. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/51805" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Собака, которую треш-стример избивал в прямом эфире. Обложка © Telegram / SHOT

В Нижнем Тагиле задержали треш-стримера, который в прямом эфире избил собаку. Об этом сообщает SHOT.

Сотрудники службы спасения пытаются попасть в квартиру к треш-стримеру. © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, сотрудникам службы спасения пришлось сильно потрудиться, чтобы вызволить пса из квартиры живодёра: входную дверь пришлось пилить. В итоге хвостатого друга, который за свою недолгую жизнь уже успел многое перенести, отправили в приют для животных в Свердловской области.

Хозяином питомца же занялась полиция. Как сообщил начальник пресс-службы УВД Екатеринбурга Валерий Горелых, сотрудники правоохранительных органов сейчас опрашивают блогера.

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Напомним, полиция начала проверку после того, как в Сети распространился момент из эфира блогера на видеостриминговом сервисе Twitch, во время которого он издевается над собакой и бьёт бедное животное. Как-то он даже заявил, что может и убить питомца, — но лишь за очень щедрое вознаграждение.

Николь Вербер
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