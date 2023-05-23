Избитую стримером-живодёром собаку вызволили из его квартиры и передали в приют

По данным телеграм-канала, сотрудникам службы спасения пришлось сильно потрудиться, чтобы вызволить пса из квартиры живодёра: входную дверь пришлось пилить. В итоге хвостатого друга, который за свою недолгую жизнь уже успел многое перенести, отправили в приют для животных в Свердловской области.

Напомним, полиция начала проверку после того, как в Сети распространился момент из эфира блогера на видеостриминговом сервисе Twitch, во время которого он издевается над собакой и бьёт бедное животное. Как-то он даже заявил, что может и убить питомца, — но лишь за очень щедрое вознаграждение.