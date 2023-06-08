Выпали даже зубы: В Чехове живодёры едва не заморили голодом собак породы кане-корсо
Mash: Волонтёры спасли погибающих кане-корсо в Чехове
В Чехове волонтёры спасли измученных собак породы кане-корсо из рук живодёров. Об этом сообщает Mash, публикуя соответствующий ролик.
Волонтёры спасли погибающих кане-корсо в Чехове. Видео © Mash
Животные истощены так, что видны все рёбра, от недостатка необходимых элементов у них выпали зубы. Неизвестно, сколько бы собаки ещё протянули. Сейчас специалисты назначили им курс лечения, четвероногие восстанавливают силы.
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А ранее Лайф писал, что избитую стримером-живодёром собаку вызволили из его квартиры и передали в приют. Хозяином питомца занялась полиция.
Кадр из видео Mash