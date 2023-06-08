Выпали даже зубы: В Чехове живодёры едва не заморили голодом собак породы кане-корсо

В Чехове волонтёры спасли измученных собак породы кане-корсо из рук живодёров. Об этом сообщает Mash , публикуя соответствующий ролик.

Животные истощены так, что видны все рёбра, от недостатка необходимых элементов у них выпали зубы. Неизвестно, сколько бы собаки ещё протянули. Сейчас специалисты назначили им курс лечения, четвероногие восстанавливают силы.