"Воспринимают всё эмоционально": Кинолог рассказал о стрессе у собак из-за боевых действий в Шебекине
Кинолог Карапетьянц: Боевые действия могли вызвать стресс у собак в Шебекине
Псы из хаски-клуба в Шебекине. Обложка © VK / Роман с Хаски
Хозяева хаски-клуба в Шебекине просят помочь вывезти из-под обстрелов и пристроить около 50 собак — такую большую стаю трудно разместить в черте поселения. Сейчас владельцы питомника стараются решить вопрос с арендодателем подходящего участка земли, а с питанием для животных помогают волонтёры.
Глава региональной общественной организации "Кинология XXI век", директор кинологического центра "Сокольники" Константин Карапетьянц в разговоре с телеканалом "360" напомнил, что ездовые хаски — очень активные, дружелюбные и любопытные собаки.
"Этих собак используют в ездовом спорте, или [они] работают: возят упряжки с нартами в районах Крайнего Севера. А вот охранники никакие. Это наша порода, но она мигрировала в район Аляски и оттуда — по всему миру", — рассказал кинолог.
Для перевозки собак требуется специальный транспорт — псов нужно фиксировать, чтобы те не упали, и размещать таким образом, чтобы они по возможности не контактировали друг с другом. Из-за боевых действий собаки испытывают стресс и некоторые могут драться друг с другом, что только усложняет ситуацию.
По словам кинолога, даже если и найдутся любители хаски, готовые принять почти полсотни псов, это будет затратно. К тому же собакам будет сложно привыкнуть к новым условиям и людям.
"Их везут из зоны военных действий, и я не исключаю, что какие-то собаки могут испытывать стресс по этому поводу. Они очень эмоционально воспринимают всё, что связано с резкими звуками, вспышками, резкими запахами и напряжённой обстановкой вокруг", — подытожил Карапетьянц.
Ранее хозяин 50 хаски в Шебекине рассказал, что не может вывезти собак из города из-за обстрелов. До недавнего времени всю эту стаю удавалось спокойно содержать, но теперь псов невозможно выгулять, а проблема с кормом становится всё острее. ВСУ продолжают атаковать Шебекинский округ, из-за многочисленных ударов Шебекино превратилось в город-призрак с обстрелянными зданиями.