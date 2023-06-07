Хозяин 50 хаски не может вывезти собак из Шебекина из-за обстрелов
Житель города Шебекино Белгородской области, у которого 50 собак породы хаски, не может вывезти их оттуда из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. Роман обратился во "ВКонтакте" к неравнодушным за помощью.
По его словам, обстрелы происходят ежедневно с перерывами на 5–15 минут. Въезд в Шебекино закрыт, людей вывозят, но если оставляешь животных в городе, то прощаешься с ними навсегда. Роман объяснил, что большая часть собак, которых он содержит, — хвостатые, от которых отказались, а также потерявшиеся. До недавнего времени всю эту стаю удавалось спокойно содержать, но теперь с хаски невозможно ни погулять, ни покататься, а ещё и проблемы с кормом появились. По словам мужчины, его запасов хватит лишь до 8 июня. Роман призвал неравнодушных к оказанию "посильной финансовой помощи".
При этом есть острая необходимость в решении проблемы с эвакуацией. Дело в том, что нужно найти жильё, куда удастся поселить помимо семьи 50 собак. Бросать любимцев он не намерен.
"Нужна огороженная территория, с подведённым электричеством и желательно водой. Возможно, у кого-то по Белгородскому району есть дача, незавершёнка или заброшка, куда можно вывезти и разместить собак. Возможно, за разумную арендную плату", — указывается в сообщении.
Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки выпустили по Шебекинскому городскому округу почти 500 снарядов. Пострадал в результате мужчина, его госпитализировали. Лайф также рассказывал, что из-за многочисленных обстрелов Шебекино превратилось в город-призрак с обстрелянными зданиями.
VK / Роман с Хаски