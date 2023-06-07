Хозяин 50 хаски не может вывезти собак из Шебекина из-за обстрелов

По его словам, обстрелы происходят ежедневно с перерывами на 5–15 минут. Въезд в Шебекино закрыт, людей вывозят, но если оставляешь животных в городе, то прощаешься с ними навсегда. Роман объяснил, что большая часть собак, которых он содержит, — хвостатые, от которых отказались, а также потерявшиеся. До недавнего времени всю эту стаю удавалось спокойно содержать, но теперь с хаски невозможно ни погулять, ни покататься, а ещё и проблемы с кормом появились. По словам мужчины, его запасов хватит лишь до 8 июня. Роман призвал неравнодушных к оказанию "посильной финансовой помощи".