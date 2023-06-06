Регион

Уведомления отключены

6 июня, 16:20

Многострадальное Шебекино превратилось в город-призрак с обстрелянными зданиями

Корреспондент Лайфа побывал в Шебекине Белгородской области, который сильно пострадал от обстрелов со стороны украинских войск. Теперь этот населённый пункт стал напоминать город-призрак с повреждёнными зданиями и опустевшими улицами.

Опустевшие улицы Шебекина с обстрелянными зданиями. Видео © LIFE

На снятых нами кадрах видно, что вдоль улиц ещё недавно процветающего городка стоят повреждённые снарядами и частично сгоревшие здания. Людей практически нет, так как в городе продолжается активная эвакуация жителей. Украинские боевики не прекращают массированные обстрелы.

Эвакуированные жители Шебекина получили гумпомощь от "Единой России"

Эвакуированные жители Шебекина получили гумпомощь от "Единой России"

Ранее Лайф сообщал, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области почти 500 снарядов. По меньшей мере один человек пострадал.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров