Многострадальное Шебекино превратилось в город-призрак с обстрелянными зданиями
Корреспондент Лайфа побывал в Шебекине Белгородской области, который сильно пострадал от обстрелов со стороны украинских войск. Теперь этот населённый пункт стал напоминать город-призрак с повреждёнными зданиями и опустевшими улицами.
Опустевшие улицы Шебекина с обстрелянными зданиями. Видео © LIFE
На снятых нами кадрах видно, что вдоль улиц ещё недавно процветающего городка стоят повреждённые снарядами и частично сгоревшие здания. Людей практически нет, так как в городе продолжается активная эвакуация жителей. Украинские боевики не прекращают массированные обстрелы.
Ранее Лайф сообщал, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области почти 500 снарядов. По меньшей мере один человек пострадал.
Кадр из видео LIFE