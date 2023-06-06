Многострадальное Шебекино превратилось в город-призрак с обстрелянными зданиями

Корреспондент Лайфа побывал в Шебекине Белгородской области, который сильно пострадал от обстрелов со стороны украинских войск. Теперь этот населённый пункт стал напоминать город-призрак с повреждёнными зданиями и опустевшими улицами.

Опустевшие улицы Шебекина с обстрелянными зданиями. Видео © LIFE

На снятых нами кадрах видно, что вдоль улиц ещё недавно процветающего городка стоят повреждённые снарядами и частично сгоревшие здания. Людей практически нет, так как в городе продолжается активная эвакуация жителей. Украинские боевики не прекращают массированные обстрелы.