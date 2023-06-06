Эвакуированные жители Шебекина получили гумпомощь от "Единой России"
Турчак: "Единая Россия" доставила свыше 40 тонн гумпомощи в Белгородскую область
Более 40 тонн гуманитарной помощи направила "Единая Россия" в Белгородскую область. Фуры с продуктами, медикаментами и предметами первой необходимости для жителей региона собрали отделения партии в разных уголках страны, включая Москву, Владимирскую, Орловскую, Тамбовскую области и Татарстан.
"Более 40 тонн помощи — первые конвои с гуманитарным грузом для жителей Шебекина и других приграничных населённых пунктов прибыли в Белгородскую область. В ближайшие двое суток доставим ещё 100 тонн", — сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак в своём телеграм-канале.
Он отметил, что необходимо обеспечить эвакуированных из-за обстрелов жителей Белгородской области всем тем, что они оставили дома, а дальше уже будет плановая помощь на системной основе. Турчак поблагодарил все региональные отделения партии, которые оперативно собрали необходимую помощь.
Ранее Лайф сообщал, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области почти 500 снарядов. Известно об одном пострадавшем, количество разрушенных и повреждённых зданий и автомобилей пока не уточняется.
Telegram / Андрей Турчак