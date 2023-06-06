Эвакуированные жители Шебекина получили гумпомощь от "Единой России"

Более 40 тонн гуманитарной помощи направила "Единая Россия" в Белгородскую область. Фуры с продуктами, медикаментами и предметами первой необходимости для жителей региона собрали отделения партии в разных уголках страны, включая Москву, Владимирскую, Орловскую, Тамбовскую области и Татарстан.

"Более 40 тонн помощи — первые конвои с гуманитарным грузом для жителей Шебекина и других приграничных населённых пунктов прибыли в Белгородскую область. В ближайшие двое суток доставим ещё 100 тонн", — сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак в своём телеграм-канале.

Он отметил, что необходимо обеспечить эвакуированных из-за обстрелов жителей Белгородской области всем тем, что они оставили дома, а дальше уже будет плановая помощь на системной основе. Турчак поблагодарил все региональные отделения партии, которые оперативно собрали необходимую помощь.





