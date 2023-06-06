Житель Шебекина собрал коллекцию прилетевших к нему осколков снарядов

Житель многострадального Шебекина, который продолжает оставаться в городе, несмотря на постоянные обстрелы со стороны Украины, заявил, что уже привык к прилётам и теперь не боится. Как сообщает SHOT, Николай даже коллекционирует осколки прилетевших на его участок боеприпасов ВСУ.

Житель Шебекина показал, какие осколки прилетели на его участок во время одного из обстрелов ВСУ. Видео © Telegram / SHOT

"Поначалу страшно было. Сейчас привык, я уже ничего не боюсь", — сказал мужчина в разговоре с журналистами.

По информации телеграм-канала, к счастью, жилище Николая не получило повреждений в результате обстрелов. Сейчас еду бесстрашному шебекинцу привозят бойцы из местной теробороны. В доме у мужчины есть газ, но уже несколько дней отсутствует электричество.