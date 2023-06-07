Снаряды ВСУ упали около школы и Дома культуры в Шебекинском округе
Вооружённые силы Украины обстреляли центр села Графовка Шебекинского округа из РСЗО "Град". Пострадавших нет, но часть снарядов упала около школы и Дома культуры. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Часть снарядов упала в районе школы и Дома культуры. Часть попала в частный сектор. Есть прямое попадание во двор жилого дома — повреждены хозпостройка и забор. Также осколками посечены фасады и окна ещё двух частных домовладений", — написал он в телеграм-канале.
Как уже рассказывал Лайф, в Шебекинском округе сложилась опасная ситуация из-за массированных обстрелов и атак со стороны ВСУ. Украинские войска бьют по гражданским объектам и наносят удары по мирному населению. Например, только с 5 на 6 июня ВСУ выпустили по городу почти 500 снарядов. Из-за этого большинство жителей покинули Шебекино.
LIFE / Андрей Тишин