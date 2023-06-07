Снаряды ВСУ упали около школы и Дома культуры в Шебекинском округе

Вооружённые силы Украины обстреляли центр села Графовка Шебекинского округа из РСЗО "Град". Пострадавших нет, но часть снарядов упала около школы и Дома культуры. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Часть снарядов упала в районе школы и Дома культуры. Часть попала в частный сектор. Есть прямое попадание во двор жилого дома — повреждены хозпостройка и забор. Также осколками посечены фасады и окна ещё двух частных домовладений", — написал он в телеграм-канале.