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7 июня, 11:25

В Шебекине после обстрела со стороны ВСУ начался пожар в промзоне

Гладков: В Шебекине из-за обстрела загорелось промышленное предприятие

Украинские военные выпустили 40 снарядов на территорию промышленного предприятия в Шебекине, в результате чего произошёл пожар. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Шебекино накрыли из РСЗО "Град". По предварительным данным, пострадавших нет. Более 40 снарядов попали на территорию промзоны, есть возгорание", — написал он.

По словам Гладкова, ещё 20 снарядов прилетели в другие части Шебекина. ВСУ продолжают обстрел города, подчеркнул губернатор.

Многострадальное Шебекино превратилось в город-призрак с обстрелянными зданиями

Многострадальное Шебекино превратилось в город-призрак с обстрелянными зданиями

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли центр села Графовка Шебекинского округа. Пострадавших нет, но снаряды ВСУ упали около школы и Дома культуры.

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LIFE / Андрей Тишин

Светлана Оперук
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