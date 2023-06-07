В Шебекине после обстрела со стороны ВСУ начался пожар в промзоне
Гладков: В Шебекине из-за обстрела загорелось промышленное предприятие
Украинские военные выпустили 40 снарядов на территорию промышленного предприятия в Шебекине, в результате чего произошёл пожар. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Шебекино накрыли из РСЗО "Град". По предварительным данным, пострадавших нет. Более 40 снарядов попали на территорию промзоны, есть возгорание", — написал он.
По словам Гладкова, ещё 20 снарядов прилетели в другие части Шебекина. ВСУ продолжают обстрел города, подчеркнул губернатор.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли центр села Графовка Шебекинского округа. Пострадавших нет, но снаряды ВСУ упали около школы и Дома культуры.
LIFE / Андрей Тишин