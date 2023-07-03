В Башкирии хирурги восстановили лицо мальчику, которому собака откусила нос
В столице Башкирии хирурги спасли 14-летнего мальчика, которому собака откусила нос, об этом сообщил глава Минздрава республики Айрат Рахматуллин. Врачи восстановили ребёнку анатомию лица.
Как уточнил министр, на подростка напала его же собака — питомец откусил большую часть носа. Мальчик также едва не лишился верхней губы.
"Врачи республиканской детской клинической больницы провели сложную реконструктивно-пластическую операцию по восстановлению верхней губы и носа, в ходе которой полностью удалось восстановить анатомию лицевой области", — написал Рахматуллин в своём телеграм-канале.
Состояние ребёнка удовлетворительное, он пока остаётся в больнице, уточнил глава регионального Минздрава. После выписки мальчику проведут ещё одну пластическую операцию в клинике челюстно-лицевой хирургии.
Ранее Лайф писал, что на Урале хозяйка стаффорда усыпила питомца, едва не разорвавшего десятилетнего мальчика. Женщина также заявила, что "ребёнок провоцировал собаку, но это я уже никому не докажу".
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