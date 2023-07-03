Регион

Уведомления отключены

3 июля, 11:40

В Башкирии хирурги восстановили лицо мальчику, которому собака откусила нос

В столице Башкирии хирурги спасли 14-летнего мальчика, которому собака откусила нос, об этом сообщил глава Минздрава республики Айрат Рахматуллин. Врачи восстановили ребёнку анатомию лица.

Как уточнил министр, на подростка напала его же собака — питомец откусил большую часть носа. Мальчик также едва не лишился верхней губы.

"Врачи республиканской детской клинической больницы провели сложную реконструктивно-пластическую операцию по восстановлению верхней губы и носа, в ходе которой полностью удалось восстановить анатомию лицевой области", — написал Рахматуллин в своём телеграм-канале.

Состояние ребёнка удовлетворительное, он пока остаётся в больнице, уточнил глава регионального Минздрава. После выписки мальчику проведут ещё одну пластическую операцию в клинике челюстно-лицевой хирургии.

В Подмосковье бродячие собаки покусали двоих детей за день

В Подмосковье бродячие собаки покусали двоих детей за день

Ранее Лайф писал, что на Урале хозяйка стаффорда усыпила питомца, едва не разорвавшего десятилетнего мальчика. Женщина также заявила, что "ребёнок провоцировал собаку, но это я уже никому не докажу".

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
  • Новости
  • Общество
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров