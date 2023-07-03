В Башкирии хирурги восстановили лицо мальчику, которому собака откусила нос

В столице Башкирии хирурги спасли 14-летнего мальчика, которому собака откусила нос, об этом сообщил глава Минздрава республики Айрат Рахматуллин. Врачи восстановили ребёнку анатомию лица.

Как уточнил министр, на подростка напала его же собака — питомец откусил большую часть носа. Мальчик также едва не лишился верхней губы.

"Врачи республиканской детской клинической больницы провели сложную реконструктивно-пластическую операцию по восстановлению верхней губы и носа, в ходе которой полностью удалось восстановить анатомию лицевой области", — написал Рахматуллин в своём телеграм-канале.

Состояние ребёнка удовлетворительное, он пока остаётся в больнице, уточнил глава регионального Минздрава. После выписки мальчику проведут ещё одну пластическую операцию в клинике челюстно-лицевой хирургии.