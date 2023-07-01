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30 июня, 22:36

В Подмосковье бродячие собаки покусали двоих детей за день

В Подмосковье зафиксировано два случая нападения бродячих собак на детей

В Подмосковье собаки дважды за один день напали на детей, передаёт Mash. Первый случай зафиксирован в Подольске, второй — в СНТ "Севастополь-2" в Ступине.

Первым пострадавшим стал 15-летний мальчик, которого собака укусила за бедро. В Ступине пёс вцепился в голень 11-летней девочки. Оба ребёнка были экстренно госпитализированы в состоянии средней тяжести.

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Ранее в районе Щукино на северо-западе Москвы питбуль искусал 74-летнюю пенсионерку. В итоге пожилую женщину с множественными ранениями увезли в больницу, где ей предстоит длительное лечение.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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