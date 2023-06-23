Искусавший двух бабушек и загрызший собаку питбуль держит в страхе район в Москве

В районе Щукино на северо-западе Москвы питбуль искусал 74-летнюю пенсионерку. В итоге пожилую женщину с множественными ранениями увезли в больницу, где ей предстоит длительное лечение. При этом, как сообщает SHOT, это далеко не первый случай нападения данного бойцового пса на людей.

По информации телеграм-канала, 74-летняя Людмила прогуливалась по парку Генерала Жадова, где в неё вцепился соседский питбуль. Медики зафиксировали у женщины множественные рваные раны бедра, плеча и носа. На кадрах с места видно, что после нападения пенсионерка с трудом могла идти и была почти вся в крови. Когда её дочь развесила по району объявления о случившемся, отозвались и другие пострадавшие. Оказалось, что в прошлом году этот питбуль загрыз тойтерьера другой пенсионерки. Тогда же агрессивный пёс набросился и на саму женщину, та лишь чудом осталась жива.