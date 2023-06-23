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23 июня, 13:27

Искусавший двух бабушек и загрызший собаку питбуль держит в страхе район в Москве

В Москве пенсионерка попала в больницу с рваными ранами после нападения питбуля

<p>Тот самый питбуль, который неоднократно нападал на людей и загрыз маленькую собаку. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/53173" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Тот самый питбуль, который неоднократно нападал на людей и загрыз маленькую собаку. Обложка © Telegram / SHOT

В районе Щукино на северо-западе Москвы питбуль искусал 74-летнюю пенсионерку. В итоге пожилую женщину с множественными ранениями увезли в больницу, где ей предстоит длительное лечение. При этом, как сообщает SHOT, это далеко не первый случай нападения данного бойцового пса на людей.

Кадры с первыми минутами после нападения питбуля на пенсионерку в Москве. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, 74-летняя Людмила прогуливалась по парку Генерала Жадова, где в неё вцепился соседский питбуль. Медики зафиксировали у женщины множественные рваные раны бедра, плеча и носа. На кадрах с места видно, что после нападения пенсионерка с трудом могла идти и была почти вся в крови. Когда её дочь развесила по району объявления о случившемся, отозвались и другие пострадавшие. Оказалось, что в прошлом году этот питбуль загрыз тойтерьера другой пенсионерки. Тогда же агрессивный пёс набросился и на саму женщину, та лишь чудом осталась жива.

  • Последствия нападения питбуля на пенсионерку в Москве. Фото © Telegram / SHOT
    Последствия нападения питбуля на пенсионерку в Москве. Фото © Telegram / SHOT
  • Такие объявления расклеила по району дочь пострадавшей. Фото © Telegram / SHOT
    Такие объявления расклеила по району дочь пострадавшей. Фото © Telegram / SHOT

Последствия нападения питбуля на пенсионерку в Москве. Фото © Telegram / SHOT

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Сейчас местные жители требуют привлечь к ответственности хозяина питбуля, который по-прежнему выгуливает собаку без намордника. По факту нападения пса на Людмилу возбуждено уголовное дело.

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Ранее Лайф писал, что в Богородске щенок стаффорда загрыз хозяйку. 26-летняя Ольга вышла во двор дома, чтобы покормить его, однако по неизвестным причинам животное вцепилось мёртвой хваткой ей в шею. Муж погибшей выстрелил в пса из ружья.

Наталья Исакова
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