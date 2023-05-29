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29 мая, 13:16

В шею мёртвой хваткой: В Богородске щенок стаффорда загрыз хозяйку

В Нижегородской области воспитательницу детсада загрызла собственная собака

<p>Место происшествия. Обложка © <a href="https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1796141/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / СУ СК России по Нижегородской области</p>

Место происшествия. Обложка © Telegram / СУ СК России по Нижегородской области

В Нижегородской области собака загрызла собственную хозяйку. Из публикации в паблике "Богородск-24" в соцсети "ВКонтакте" следует, что 26-летняя Ольга вышла во двор дома, чтобы покормить своего стаффордширского терьера, однако по неизвестным причинам животное вцепилось мёртвой хваткой в её шею.

Воспитательница Ольга, которую загрызла собственная собака. Фото © VK / "Богородск-24"

Воспитательница Ольга, которую загрызла собственная собака. Фото © VK / "Богородск-24"

Увидевший страшную картину муж погибшей Никита достал ружьё и застрелил питомца, однако спасти девушку не удалось. Она работала воспитательницей в детском саду, а её супруг трудится фельдшером в центральной районной больнице. В семье остались двое детей.

Как рассказала kp.ru близкая подруга погибшей Анна, собаку — девочку возрастом меньше года — семья взяла недавно. По её словам, ничего не предвещало беды, так как животное казалось абсолютно адекватным. Воспитанием занимался Никита, а Ольга только помогала с уходом.

Тем временем СУ СК по Нижегородской области уже отчиталось о начале доследственной проверки. Сотрудники ведомства выясняют обстоятельств гибели воспитательницы.

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Лайф рассказывал, как в Тюмени стаффордширский терьер напал на двух девушек. Собака находилась на улице с хозяином, однако была без поводка и намордника. Камеры видеонаблюдения сняли, как одна из пострадавших, спасаясь от агрессивного животного, залезла на припаркованный автомобиль.

Матвей Константинов
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