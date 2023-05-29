В шею мёртвой хваткой: В Богородске щенок стаффорда загрыз хозяйку

В Нижегородской области собака загрызла собственную хозяйку. Из публикации в паблике "Богородск-24" в соцсети "ВКонтакте" следует, что 26-летняя Ольга вышла во двор дома, чтобы покормить своего стаффордширского терьера, однако по неизвестным причинам животное вцепилось мёртвой хваткой в её шею.

Воспитательница Ольга, которую загрызла собственная собака. Фото © VK / "Богородск-24"

Увидевший страшную картину муж погибшей Никита достал ружьё и застрелил питомца, однако спасти девушку не удалось. Она работала воспитательницей в детском саду, а её супруг трудится фельдшером в центральной районной больнице. В семье остались двое детей.

Как рассказала kp.ru близкая подруга погибшей Анна, собаку — девочку возрастом меньше года — семья взяла недавно. По её словам, ничего не предвещало беды, так как животное казалось абсолютно адекватным. Воспитанием занимался Никита, а Ольга только помогала с уходом.

Тем временем СУ СК по Нижегородской области уже отчиталось о начале доследственной проверки. Сотрудники ведомства выясняют обстоятельств гибели воспитательницы.