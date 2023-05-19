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19 мая, 20:44

В Тюмени стаффорд едва не загрыз девушку, пока её подруга пряталась на крыше авто

В Тюмени стаффорд напал на двух девушек, одна от страха залезла на крышу авто

Во дворе одного из домов по улице Попова в Тюмени стаффордширский терьер напал на двух девушек. Бойцовский пёс был с хозяином, но почему-то без намордника и поводка и в итоге покусал одну из прохожих. Вторая была вынуждена прятаться от разъярённого пса на крыше припаркованного автомобиля. Об этом пишет 72.ru.

Пострадавшая от нападения собаки в Тюмени забралась на машину. Видео © t.me / Тюмень №1

На видео, которое запечатлела камера наблюдения, видно, что бойцовский пёс начал гоняться за двумя девушками и кидаться на них. Одна из прохожих была вынуждена залезть на крышу припаркованного автомобиля, чтобы защититься, однако второй повезло меньше: пёс всё-таки догнал её и покусал. Чтобы утихомирить собаку, хозяин был вынужден прикрывать пострадавшую девушку собственным телом, чтобы пёс не навредил ей ещё сильнее.

Неясно, как им удалось в результате спастись от разъярённого животного, но, оказавшись в подъезде, пострадавшие записали на видео травмированную руку одной из них. Видно, что рукав кожаной куртки полностью пропитан кровью. Жертвы нападения бойцовского пса подали заявление в полицию. Сейчас проводится проверка.

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Ранее Лайф писал, что в Приморье ищут хозяина бультерьера, который вгрызся в лицо ребёнку средь бела дня. Стаффордширский бультерьер напал на пятилетнего малыша.

Обложка ©

t.me / Тюмень № 1

Арина Родионова
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