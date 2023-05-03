В Приморье ищут хозяина бультерьера, который вгрызся в лицо ребёнку средь бела дня

В Приморском крае стаффордширский бультерьер напал на пятилетнего ребёнка и укусил его за лицо. Возбуждено уголовное дело, сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошёл в Находке на улице Нахимова 28 апреля. После нападения ребёнок был госпитализирован. А вот хозяина пса ещё не удалось найти.

"Собака породы стаффордширский бультерьер, будучи без намордника и привязи, без соответствующего присмотра со стороны хозяина, напала на пятилетнего ребёнка и укусила его за лицо", — сообщили следователи.

Уголовное дело возбуждено по статье причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В администрации Находки сообщили, что собака, покусавшая мальчика, находится в пункте временного содержания безнадзорных животных, где проходит лечение и реабилитацию. Согласно заключению специалистов ветеринарной клиники, животное, по всем признакам, имеет владельца.