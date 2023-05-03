В Приморье ищут хозяина бультерьера, который вгрызся в лицо ребёнку средь бела дня
В Приморье завели уголовное дело после нападения бультерьера на ребёнка
В Приморском крае стаффордширский бультерьер напал на пятилетнего ребёнка и укусил его за лицо. Возбуждено уголовное дело, сообщает управление СК РФ по региону.
Инцидент произошёл в Находке на улице Нахимова 28 апреля. После нападения ребёнок был госпитализирован. А вот хозяина пса ещё не удалось найти.
"Собака породы стаффордширский бультерьер, будучи без намордника и привязи, без соответствующего присмотра со стороны хозяина, напала на пятилетнего ребёнка и укусила его за лицо", — сообщили следователи.
Уголовное дело возбуждено по статье причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В администрации Находки сообщили, что собака, покусавшая мальчика, находится в пункте временного содержания безнадзорных животных, где проходит лечение и реабилитацию. Согласно заключению специалистов ветеринарной клиники, животное, по всем признакам, имеет владельца.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев назвал вялым действующее наказание за нападение собак на людей. По его словам, ответственность за жестокое обращение с животными и нападение животного на человека в российском законодательстве несоразмерны по своей тяжести.
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