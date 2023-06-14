Отпинал и едва не оторвал уши: Нападение россиянина на двух собачниц с питомцами попало на видео

Мужчина набросился на собак и их хозяек во дворе дома в Железногорске Курской области, так он собирался научить женщин правилам выгула животных. Видео публикует SHOТ.

Мужчина набросился на собак и их хозяек в Курской области. Видео © t.me / SHOT

"Убери шавку свою! Оторву голову! Не умеете с собаками обращаться — я вас научу! Убери шавку, уши ей оторву!" — кричал он.

Женщины и девушка спокойно стояли у подъезда, разговаривали и держали на поводке двух собак, когда к ним подлетел мужчина и набросился на них с оскорблениями. Со всей силы он пнул одного из псов, отчего тот заскулил. Девушка в шоке закрыла собой питомца, а затем завела в дом.

Местные жители говорят, что мужчина уже давно ведёт себя агрессивно. А его супруга напала с электрошокером на девочку, ранее выгуливавшую пса. Глава Федеральной горячей линии по защите животных Татьяна Бондаренко, заявила, что нарушителю теперь грозит как минимум штраф. К делу подключилась полиция.