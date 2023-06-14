Отпинал и едва не оторвал уши: Нападение россиянина на двух собачниц с питомцами попало на видео
Мужчина едва не оторвал уши собакам на глазах у их владелиц в Железногорске
Мужчина набросился на собак и их хозяек во дворе дома в Железногорске Курской области, так он собирался научить женщин правилам выгула животных. Видео публикует SHOТ.
Мужчина набросился на собак и их хозяек в Курской области. Видео © t.me / SHOT
"Убери шавку свою! Оторву голову! Не умеете с собаками обращаться — я вас научу! Убери шавку, уши ей оторву!" — кричал он.
Женщины и девушка спокойно стояли у подъезда, разговаривали и держали на поводке двух собак, когда к ним подлетел мужчина и набросился на них с оскорблениями. Со всей силы он пнул одного из псов, отчего тот заскулил. Девушка в шоке закрыла собой питомца, а затем завела в дом.
Местные жители говорят, что мужчина уже давно ведёт себя агрессивно. А его супруга напала с электрошокером на девочку, ранее выгуливавшую пса. Глава Федеральной горячей линии по защите животных Татьяна Бондаренко, заявила, что нарушителю теперь грозит как минимум штраф. К делу подключилась полиция.
Ранее сообщалось, что жительницу Рязани задержали за возвращение её же сбежавшего шпица, поскольку полицейский принял это за похищение. С женщины потребовали также деньги новые владельцы, которые купили пса у некого посредника.
t.me / SHOT