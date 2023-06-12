Жительница Рязани нашла потерявшегося шпица, а её задержали за похищение
Виктория с питомцем Максом. Обложка © Telegram / SHOT
Жительницу Рязани задержали за возвращение её же сбежавшего шпица, поскольку полицейский принял это за похищение. Об этом сообщает SHOT.
Виктория пыталась доказать, что это её шпиц, но ей никто не поверил. Видео © Telegram / SHOT
По информации телеграм-канала, во время прогулки сорвался с поводка и убежал пёс по кличке Макс. Хозяйка питомца Виктория несколько дней своими силами искала пушистика, пока некая Зоя не сообщила ей в соцсетях, что Макса уже продали в семью из города Михайлова Рязанской области. Когда владелица приехала за шпицем, с неё потребовали восемь тысяч рублей, которые якобы были заплачены за покупку пса. Виктория попыталась объяснить, что это её собака, и предоставила необходимые документы, на что новые хозяева вызвали полицию. В итоге незваную гостью задержали и доставили в участок.
Виктория утверждает, что полицейский требовал, чтобы она перевела деньги за собаку, в противном случае на неё якобы заведут уголовное дело. В конечном счёте девушка выкупила Макса и уехала с ним домой. Сейчас она собирается подать жалобу на полицейского в Следственный комитет.
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