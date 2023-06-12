Жительница Рязани нашла потерявшегося шпица, а её задержали за похищение

По информации телеграм-канала, во время прогулки сорвался с поводка и убежал пёс по кличке Макс. Хозяйка питомца Виктория несколько дней своими силами искала пушистика, пока некая Зоя не сообщила ей в соцсетях, что Макса уже продали в семью из города Михайлова Рязанской области. Когда владелица приехала за шпицем, с неё потребовали восемь тысяч рублей, которые якобы были заплачены за покупку пса. Виктория попыталась объяснить, что это её собака, и предоставила необходимые документы, на что новые хозяева вызвали полицию. В итоге незваную гостью задержали и доставили в участок.