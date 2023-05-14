В Москве хозяин шпица поднял полицию на уши из-за "похищения" собаки

В Москве мужчина поднял на уши полицейских, требуя найти "украденного" шпица. Как сообщает SHOT, собачник заявил, что в подъезде на него напал неизвестный и похитил питомца, но правоохранители ему не верят.

Та самая пропавшая собака Буся (на видео — чёрный пёс). Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, 35-летний мужчина приехал к сестре в Москву из Калужской области на заработки. С собой он взял трёхлетнюю Бусю. В ночь на 10 мая его родственницы не оказалось дома, поэтому он вместе с собакой остался ждать её на лестничной площадке. В какой-то момент, как утверждает потерпевший, к нему подошёл неизвестный, которого якобы возмутило, что животное сидит в подъезде. Злоумышленник залил перцовкой хозяина, забрал Бусю и убежал в неизвестном направлении.

История, конечно, страшная, но вот полицейские сомневаются в правдивости показаний мужчины. Они считают, что хозяин придумал выдумал историю с нападением, чтобы к нему побыстрее приехали и отыскали его собаку. И в том, что Буся — померанский шпиц, стражи правопорядка тоже сильно сомневаются.