Хозяйка заявила об усыплении стаффорда, едва не разорвавшего ребёнка на Урале
Хозяйка усыпила стаффорда, едва не разорвавшего 10-летнего мальчика на Урале
Хозяйка стаффордов, один из которых едва не загрыз 10-летнего мальчика в Нижнем Тагиле, заявила, что усыпила животных, сообщает kp.ru. Несколькими днями ранее бойцовый пёс без намордника напал на школьника и стал агрессивно грызть его, но женщина не заступилась за бедного мальчика — напротив, она оставила истекать его кровью и накричала не него.
"Псы были без намордника и поводка. Одна из собак побежала и набросилась на моего ребёнка, вцепилась в предплечье и начала его рвать. Хозяйка отогнала собаку со словами: "А нечего было руками махать!" После этого она просто ушла, — призналась мама мальчика.
После того как ситуацию предали огласке, собачницу стали искать родительница мальчика и местные жители. Поиски увенчались успехом: хозяйка псов связалась с мамой школьника, извинилась, но при этом попыталась оправдаться. Так, она заявила, что "ребёнок провоцировал собаку, но это я уже никому не докажу".
Кроме того, женщина сообщила маме школьника, что усыпила собак. В качестве доказательства она выслала ей подтверждающий документ, но оригинален ли он — неизвестно. В подлинность не верит ни родительница, ни местные жители, которые сообщили, что аналогичный случай уже был: до этого агрессивные псы до смерти загрызли шпица и эта громкая история также закончилась "справкой об усыплении".
Мама школьника не собирается оставлять эту вопиющую ситуацию, она намерена добиваться наказания для хозяйки собак, ведь раскаяния у владелицы псов она совсем не увидела: в переписке с ней собачница также заявила, что у ребёнка укусы заживут, но ей самой "с этим грузом всю жизнь жить". Полиция Нижнего Тагила также проводит проверку по данному факту.
Ранее Лайф писал, что на Урале женщина оставила истекать кровью ребёнка после укусов её стаффорда. Пострадавший мальчик в злополучный день возвращался из школы вместе с одноклассниками и решил зайти на песчаный пляж в посёлке Лая. В тот момент там гуляла с собаками местная жительница, псы свободно бегали без намордников.
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