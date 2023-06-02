Хозяйка заявила об усыплении стаффорда, едва не разорвавшего ребёнка на Урале

Хозяйка стаффордов, один из которых едва не загрыз 10-летнего мальчика в Нижнем Тагиле, заявила, что усыпила животных, сообщает kp.ru. Несколькими днями ранее бойцовый пёс без намордника напал на школьника и стал агрессивно грызть его, но женщина не заступилась за бедного мальчика — напротив, она оставила истекать его кровью и накричала не него.

"Псы были без намордника и поводка. Одна из собак побежала и набросилась на моего ребёнка, вцепилась в предплечье и начала его рвать. Хозяйка отогнала собаку со словами: "А нечего было руками махать!" После этого она просто ушла, — призналась мама мальчика.

После того как ситуацию предали огласке, собачницу стали искать родительница мальчика и местные жители. Поиски увенчались успехом: хозяйка псов связалась с мамой школьника, извинилась, но при этом попыталась оправдаться. Так, она заявила, что "ребёнок провоцировал собаку, но это я уже никому не докажу".

Кроме того, женщина сообщила маме школьника, что усыпила собак. В качестве доказательства она выслала ей подтверждающий документ, но оригинален ли он — неизвестно. В подлинность не верит ни родительница, ни местные жители, которые сообщили, что аналогичный случай уже был: до этого агрессивные псы до смерти загрызли шпица и эта громкая история также закончилась "справкой об усыплении".

Мама школьника не собирается оставлять эту вопиющую ситуацию, она намерена добиваться наказания для хозяйки собак, ведь раскаяния у владелицы псов она совсем не увидела: в переписке с ней собачница также заявила, что у ребёнка укусы заживут, но ей самой "с этим грузом всю жизнь жить". Полиция Нижнего Тагила также проводит проверку по данному факту.