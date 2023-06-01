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1 июня, 04:25

"Рвал на части": На Урале женщина оставила истекать кровью ребёнка после укусов её стаффорда

На Урале бойцовая собака покусала 10-летнего мальчика в присутствии хозяйки

В Нижнем Тагиле Свердловской области бойцовая собака едва не разорвала на части 10-летнего мальчика, когда тот гулял с друзьями. Всё произошло на глазах у хозяйки разъярённого пса, но она не спешила прогонять животное и защищать мальчика. Вместо этого она накричала на школьника и оставила его истекать кровью.

По словам Матвея, собака, покусавшая его. Фото © vk.com / Инцидент Нижний Тагил

По словам Матвея, собака, покусавшая его. Фото © vk.com / Инцидент Нижний Тагил

О произошедшем рассказали в одном из местных пабликов во "ВКонтакте". Пострадавший мальчик в злополучный день возвращался из школы вместе с одноклассниками и решил зайти на песчаный пляж в посёлке Лая. В тот момент там гуляла с собаками местная жительница, псы свободно бегали без намордников. В какой-то момент один из них накинулся на школьника и стал агрессивно кусать его. Хозяйка животных просто смотрела на происходящее и решила не помогать мальчику. Она оставила его истекать кровью, не вызвав скорую помощь. Кроме того, она наорала на ребёнка и заявила, что тот сам виноват.

Скорую помощь вызвали очевидцы, они же и сообщили о произошедшем матери пострадавшего. Родительница принялась за поиски собачницы, ей в этом помогал весь район. Как рассказывают подписчики, определили её быстро — в прошлом году её стаффорд покусал домашнего питомца одной из жительниц Тагила. Мальчик опознал и её, и напавшего пса по фото. Хозяйкой оказалась бьюти-мастер, приезжавшая туда навестить родителей. Семья травмированного ребёнка написала заявление в полицию.

"В настоящее время по данному факту в отделе полиции № 21 МУ МВД России "Нижнетагильское" проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное мотивированное решение", — рассказали в пресс-группе местного МУ МВД.

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Ранее Лайф писал, что в Богородске щенок стаффорда загрыз хозяйку. 26-летняя Ольга вышла во двор дома, чтобы покормить его, однако по неизвестным причинам животное вцепилось мёртвой хваткой ей в шею. Муж погибшей выстрелил в пса из ружья.

Обложка ©

Unsplash

Арина Родионова
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