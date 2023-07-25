Голая девушка выпала из окна девятого этажа жилого дома в столичном Чертаново

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл во дворе многоквартирного дома по улице Россошанской. Девушка после падения выжила, но сломала обе ноги. Как рассказали местные жители, вместе с пострадавшей в квартире находился её молодой человек, а перед инцидентом очевидцы слышали крики пары. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.