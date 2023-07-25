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25 июля, 08:31
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Голая девушка выпала из окна девятого этажа жилого дома в столичном Чертаново

В Москве голая девушка выпала из окна девятого этажа жилого дома. ЧП случилось в районе Чертаново, пострадавшей оказывают помощь медики, сообщает SHOT.

В Москве голая девушка выпала из окна девятого этажа жилого дома. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл во дворе многоквартирного дома по улице Россошанской. Девушка после падения выжила, но сломала обе ноги. Как рассказали местные жители, вместе с пострадавшей в квартире находился её молодой человек, а перед инцидентом очевидцы слышали крики пары. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Уфимец выпал с 9-го этажа, пробил собой машину и уснул невредимым на асфальте

Уфимец выпал с 9-го этажа, пробил собой машину и уснул невредимым на асфальте

Ранее сообщалось, что в Москве мальчик 2020 года рождения выпал из окна девятого этажа жилого дома, его забрали в больницу. В настоящий момент правоохранители проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Обложка ©

SHOT

Иван Косицын
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