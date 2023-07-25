Голая девушка выпала из окна девятого этажа жилого дома в столичном Чертаново
В Москве голая девушка выпала из окна девятого этажа жилого дома. ЧП случилось в районе Чертаново, пострадавшей оказывают помощь медики, сообщает SHOT.
В Москве голая девушка выпала из окна девятого этажа жилого дома. Видео © SHOT
По информации телеграм-канала, инцидент произошёл во дворе многоквартирного дома по улице Россошанской. Девушка после падения выжила, но сломала обе ноги. Как рассказали местные жители, вместе с пострадавшей в квартире находился её молодой человек, а перед инцидентом очевидцы слышали крики пары. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Москве мальчик 2020 года рождения выпал из окна девятого этажа жилого дома, его забрали в больницу. В настоящий момент правоохранители проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.