Уфимец выпал с 9-го этажа, пробил собой машину и уснул невредимым на асфальте

В Уфе парень упал с приличной высоты, пробил собой машину и не пострадал. Как пишет Mash Batash, 18-летний Александр отдыхал с друзьями в квартире на девятом этаже, когда вышел перекурить на балкон и случайно вывалился.

Уфимец спит на асфальте после падения с девятого этажа. Видео © Mash Batash

При падении парень упал на припаркованную белую "ниву" и, судя по опубликованным телеграм-каналом кадрам, пробил собой её крышу, свернулся калачиком и уснул. Проезжавший мимо таксист увидел странную картину и вызвал "прыгуну" скорую помощь, но тот, не дожидаясь врачей, вернулся к друзьям. Удивительно, но медики кроме ушибов и царапин ничего у него не нашли.