Уфимец выпал с 9-го этажа, пробил собой машину и уснул невредимым на асфальте
В Уфе парень упал с приличной высоты, пробил собой машину и не пострадал. Как пишет Mash Batash, 18-летний Александр отдыхал с друзьями в квартире на девятом этаже, когда вышел перекурить на балкон и случайно вывалился.
Уфимец спит на асфальте после падения с девятого этажа. Видео © Mash Batash
При падении парень упал на припаркованную белую "ниву" и, судя по опубликованным телеграм-каналом кадрам, пробил собой её крышу, свернулся калачиком и уснул. Проезжавший мимо таксист увидел странную картину и вызвал "прыгуну" скорую помощь, но тот, не дожидаясь врачей, вернулся к друзьям. Удивительно, но медики кроме ушибов и царапин ничего у него не нашли.
Лайф рассказывал о другом таком "прыгуне": в Воронеже мужчина, горевавший от расставания с девушкой, напился и упал с 19-го этажа на припаркованный автомобиль. Удивительно, но он отделался только сотрясением и сломанным пальцем.