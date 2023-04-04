ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

4 апреля, 13:24

Найдено сразу три объяснения чуда с выжившим после падения с 19-го этажа фанатом Пугачёвой

Врач Катулин объяснил, почему воронежец выжил после падения с 19-го этажа

<p>Выживший после падения с 19-го этажа воронежец. Фото © Telegram /<a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> SHOT</a></p>

Выживший после падения с 19-го этажа воронежец. Фото © Telegram / SHOT

Упавший с 19-го этажа в Воронеже мужчина мог затормозить своё падение, зацепившись где-то или энергично размахивая руками в полёте, что и спасло ему жизнь. Предположениями о чуде поделился травматолог Артём Катулин в разговоре с NEWS.ru.

"Чудеса бывают… Мы же не знаем, как он упал. Может, его где-то задержало. Или по дороге он как-то руками махал. Есть известные случаи, когда люди во время Великой Отечественной войны прыгали без парашюта и выживали, удачно падая на склоны из снега", уточнил он.

По его словам, автомобиль, на крышу которого приземлился мужчина, сыграл роль амортизатора, что тоже смягчило удар. А вот алкоголь на чудесное спасение не повлиял, отметил доктор. Хотя воронежец был пьян, расслабление мышц из-за спиртного, что якобы делает человека "живучим" в подобных ситуациях, — всего лишь миф.

Подмосковные врачи восемь часов собирали по осколкам руки и ноги упавшего с дерева мужчины

Подмосковные врачи восемь часов собирали по осколкам руки и ноги упавшего с дерева мужчины

Напомним, 40-летний нетрезвый житель Воронежа упал с 19-го этажа на припаркованный автомобиль и выжил. Когда спасатели вытащили его из покорёженной машины, он встал и начал петь песни Аллы Пугачёвой. У пострадавшего врачи диагностировали травмы головы и спины, его жизни ничто не угрожает.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Воронежская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров