Найдено сразу три объяснения чуда с выжившим после падения с 19-го этажа фанатом Пугачёвой
Врач Катулин объяснил, почему воронежец выжил после падения с 19-го этажа
Выживший после падения с 19-го этажа воронежец. Фото © Telegram / SHOT
Упавший с 19-го этажа в Воронеже мужчина мог затормозить своё падение, зацепившись где-то или энергично размахивая руками в полёте, что и спасло ему жизнь. Предположениями о чуде поделился травматолог Артём Катулин в разговоре с NEWS.ru.
"Чудеса бывают… Мы же не знаем, как он упал. Может, его где-то задержало. Или по дороге он как-то руками махал. Есть известные случаи, когда люди во время Великой Отечественной войны прыгали без парашюта и выживали, удачно падая на склоны из снега", — уточнил он.
По его словам, автомобиль, на крышу которого приземлился мужчина, сыграл роль амортизатора, что тоже смягчило удар. А вот алкоголь на чудесное спасение не повлиял, отметил доктор. Хотя воронежец был пьян, расслабление мышц из-за спиртного, что якобы делает человека "живучим" в подобных ситуациях, — всего лишь миф.
Напомним, 40-летний нетрезвый житель Воронежа упал с 19-го этажа на припаркованный автомобиль и выжил. Когда спасатели вытащили его из покорёженной машины, он встал и начал петь песни Аллы Пугачёвой. У пострадавшего врачи диагностировали травмы головы и спины, его жизни ничто не угрожает.