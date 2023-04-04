Найдено сразу три объяснения чуда с выжившим после падения с 19-го этажа фанатом Пугачёвой

Упавший с 19-го этажа в Воронеже мужчина мог затормозить своё падение, зацепившись где-то или энергично размахивая руками в полёте, что и спасло ему жизнь. Предположениями о чуде поделился травматолог Артём Катулин в разговоре с NEWS.ru.

"Чудеса бывают… Мы же не знаем, как он упал. Может, его где-то задержало. Или по дороге он как-то руками махал. Есть известные случаи, когда люди во время Великой Отечественной войны прыгали без парашюта и выживали, удачно падая на склоны из снега", — уточнил он.

По его словам, автомобиль, на крышу которого приземлился мужчина, сыграл роль амортизатора, что тоже смягчило удар. А вот алкоголь на чудесное спасение не повлиял, отметил доктор. Хотя воронежец был пьян, расслабление мышц из-за спиртного, что якобы делает человека "живучим" в подобных ситуациях, — всего лишь миф.