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4 апреля, 06:24

Пьяный воронежец упал с 19-го этажа на автомобиль, выжил и начал петь песни

В Воронеже мужчина выжил после падения с 19-го этажа на автомобиль

Житель Воронежа упал с 19-го этажа на припаркованный автомобиль и выжил. Как сообщает SHOT, когда мужчину госпитализировали, он пел песни.

Житель Воронежа упал на автомобиль с 19-го этажа и выжил. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл на улице Колесниченко. 40-летний пьяный воронежец рухнул на Nissan X-Trail с высоты примерно 60 метров. Когда спасатели вытащили его из покорёженной машины, он встал и пошёл в скорую на своих двоих. При этом по дороге в больницу чудом выживший мужчина распевал песни.

В Твери ребёнок в одном подгузнике пробежался по дороге в час пик и чудом выжил

В Твери ребёнок в одном подгузнике пробежался по дороге в час пик и чудом выжил

Ранее Лайф рассказывал о другом чудесном спасении. В Турции после землетрясения мужчина пролежал 160 часов под завалами и выжил. Его нашли спасатели из России, Белоруссии и Киргизии.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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