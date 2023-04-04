Пьяный воронежец упал с 19-го этажа на автомобиль, выжил и начал петь песни

Житель Воронежа упал с 19-го этажа на припаркованный автомобиль и выжил. Как сообщает SHOT , когда мужчину госпитализировали, он пел песни.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл на улице Колесниченко. 40-летний пьяный воронежец рухнул на Nissan X-Trail с высоты примерно 60 метров. Когда спасатели вытащили его из покорёженной машины, он встал и пошёл в скорую на своих двоих. При этом по дороге в больницу чудом выживший мужчина распевал песни.